Dal Trentino alla Sicilia rigenerarsi nelle saune panoramiche

2' di lettura

A base circolare ruota su se stessa a 360 gradi ed è sospesa a nove metri di altezza: si chiama Elements ed è la nuova sauna del Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Cassiano, struttura 5 stelle in Val Badia. Grazie alla grande vetrata, offre una visuale panoramica sul paesaggio dolomitico circostante. Obiettivo ambizioso della famiglia Crazzolara - che ha fondato e guida il Fanes Group che in Alta Badia comprende tredici attività tra hotellerie, ristorazione e produzione alimentare - è regalare agli ospiti un’esperienza di benessere completa, fisica e mentale. Inaugurato nel 1957 l’hotel è uno degli alberghi storici dell’Alta Badia. Il panorama sulle Dolomiti è unico: dal massiccio del Lagazuoi al Sasshônger, dal gruppo del Sella alle Conturines, con alle spalle il Parco naturale del Fanes.

La nuova sauna del Dolomiti Wellness Hotel Fanes di San Cassiano (Bolzano)

Lo sanno bene i finlandesi: la sauna depura e rilassa, migliora la circolazione, elimina le tossine e dona una pelle setosa. Meglio se con vista, per rigenerare lo spirito, come in quella del Romantik Hotel Cappella di Colfosco (Bolzano) direttamente sulle piste da sci della Sellaronda oppure. A quota 2752 metri, quella del rifugio Lagazuoi, a Cortina, è la sauna più alta delle Dolomiti da cui godere - solo su prenotazione - di una meravigliosa vista, rilassandosi tra il profumo della legna che arde e il calore che scioglie tutte le tensioni.

Romantik Hotel Cappella di Colfosco (Bolzano)

Dal Trentino Alto Adige alla Valle d’Aosta al Refuge du Mont-Blanc (di proprietà dell’hotel Auberge de la Maison), una piccola Spa privata prenotabile ad uso esclusivo dove trascorrere una vera e propria esperienza di relax alpino tra bagno di fieno (biosauna al fieno ed erbe di montagna), vasca idromassaggio in legno, giaciglio di fieno a cui è possibile abbinare tè e biscottini, spumante e stuzzichini tipici.

Refuge du Mont-Blanc

Scendendo dalle montagne verso i colli bolognesi, la Varsana Spa di Palazzo di Varignana a Castel San Pietro Terme (Bologna) propone un'esperienza multisensoriale alla ricerca del benessere di mente e corpo circondati da antichi ulivi attraverso un percorso di vasche e docce emozionali, bio-sauna, sauna finlandese, bagno turco, cascata di ghiaccio, vasca sonora, percorso Kneipp, piscina con getti e lama d’acqua, sedute idromassaggio, area relax e tisaneria, circondati dalla vista di antichi ulivi.

La Varsana Spa di Palazzo di Varignana a Castel San Pietro Terme (Bologna)

Ancora, in località Pantiere, in provincia di Urbino nelle Marche, l’antico fienile nella Tenuta Santi Giacomo e Filippo, dopo un attento restauro che ne ha mantenuto le caratteristiche architettoniche uniche, è stato convertito in uno spazio dedicato al wellness e al relax: due piani in piena armonia con la natura grazie a una vista sulle colline del Montefeltro e le querce secolari circostanti che favorisce il rilassamento e la meditazione. Un percorso benessere studiato e progettato per un’esperienza di rigenerazione: dalla camminata sui tappeti plantari alla piscina termica con idromassaggio, alla vasca con cascata d’acqua calda per il massaggio della zona cervicale e dorsale fino al bagno turco aromatizzato agli oli balsamici, al percorso Kneipp e alla sauna e alla doccia emozionale.