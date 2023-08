Dal Trentino alla Sicilia, tutti i musei aperti a Ferragosto. A Torino biglietti a un euro

Il museo posticipa pertanto il giorno di chiusura settimanale dal consueto martedì a mercoledì 16. «Con l’ulteriore richiamo della nuova sezione dedicata alla Campania Romana - 2000 mq di allestimento e sale restaurate - il Mann - si legge in una nota - sta vivendo un’estate da record, meta di visitatori da tutto il mondo e di tanti cittadini, ai quali sono proposte diverse formule di abbonamento annuale. I dati del mese di agosto si annunciano infatti più ricchi di quelli di luglio, che ha contato 40mila visitatori»

A Torino biglietti Gam, Mao e Palazzo Madama a 1 euro

Per chi trascorre il Ferragosto in città, la Fondazione Torino Musei propone i musei civici con ingresso a 1 euro, con 1 euro in più per visitare anche le mostre ’Bizantini’ a Palazzo Madama, ’Buddha 10 Reloaded’ al Mao e ’Viaggio al termine della statuaria’ alla Gam. Il Museo Egizio prolunga l’orario il 15 dalle 9 alle 21

In Trentino aperti castelli e musei

Anche quest’anno i musei e i castelli del Trentino rimarranno aperti a Ferragosto. «Per gli appassionati di archeologia e per chi intende conoscere la storia più antica del Trentino sono aperti il 15 agosto i musei curati dall’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - si legge in una nota della Provincia -. Visibili il Sass di Trento la Villa romana di Orfeo, il museo Retico, il Parco archeo natura e il museo delle Palafitte di Fiavé. Sempre aperto anche il Muse con le sue sedi territoriali delle Albere, del museo delle Palafitte del Lago di Ledro, del Giardino botanico alpino, della Terrazza delle stelle e del Museo geologico.

Anche in Sicilia musei e parchi archeologici aperti

I musei, i parchi archeologici e tutti i luoghi della cultura della Regione Siciliana restano aperti martedì 15 agosto.

Lo ha deciso l’assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana, in linea con le disposizioni del ministero della Cultura. «Sono iniziative che fanno bene alla nostra terra – dice l'assessore Francesco Paolo Scarpinato – Un’occasione unica per scoprire il nostro patrimonio storico e artistico e per apprezzare tutti i tesori che la nostra regione custodisce, oltre al mare e alle bellezze naturalistiche di cui l’Isola è costellata».