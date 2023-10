Dal turismo a cinema, teatri e concerti, i numeri dicono: la pandemia Covid è alle spalle

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mai come questa volta i numeri raccontano quello che è lo stato di salute di un settore. Anzi, di due settori: il turismo da una parte, l’intrattenimento dall’altra. I numeri, messi a disposizione da due fonti (l’Osservatorio Polimi e la Siae, la Società italiana degli autori ed editori ), sottolineano che la crisi registrata del periodo Covid è alle spalle.

Turismo, Osservatorio Polimi, nel 2023 valore supera 2019

Nel 2023 il settore del turismo in Italia conferma la forte ripresa dello scorso anno e torna finalmente a far segnare una crescita sul valore assoluto del 2019, cioè l’ultimo anno prima delle limitazioni agli spostamenti a causa della pandemia. È quanto mette in evidenza una ricerca presentata dall’Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano al Ttg Travel Experience di Rimini, nell’evento annuale.

Il comparto dei trasporti vale complessivamente (come somma di online e offline nelle tre componenti incoming, domestica e outgoing) 23,7 miliardi di euro, con una crescita del 41% sul 2022 ma soprattutto del 9% sul 2019, l’ultimo anno pre-pandemia che aveva fatto segnare un valore complessivo di 21,7 miliardi. Anche il settore ricettivo, inteso come somma di alberghiero e extra-alberghiero, è in forte recupero. Considerando sia i flussi incoming che quelli domestici, nel 2023 raggiunge quota 35,8 miliardi, in crescita dell’11% rispetto al 2022, superando del 7% il livello del 2019 quando il totale del comparto (offline più online) valeva 33,4 miliardi di euro. A trainare il fenomeno è ancora l’eCommerce, che raggiunge i 16,9 miliardi di euro nel settore dei trasporti (71% della spesa complessiva) e i 19,4 miliardi in quello dell’ospitalità (54% del totale).

Siae: la pandemia è alle spalle, +150% spettatori nel 2022

A lasciarsi alle spalle l’esperienza del Covid non è stato solo il turismo. Più spettacoli, eventi e pubblico al cinema, nei teatri e ai concerti: il mondo dell’intrattenimento sta guarendo dal contagio pandemico e in alcuni casi recupera il gap. Con oltre 3 milioni di eventi, cresciuti dell’80% sul 2021 e con 3 miliardi di spesa, in rialzo del 187% sull’anno precedente, per 205 milioni di spettatori anche loro in crescita del 150% il 2022 ha segnato per il settore un netto recupero con segnali di riallineamento ai livelli del 2019. È il quadro che emerge dal Rapporto Siae 2022, i cui dati consentono anche di stimare un 2023 in netto recupero sui livelli prepandemia e un 2024 con il segno positivo. Rispetto al dato sul valore generato, 3 miliardi di euro nel 2022, e che vedeva un calo del 20% rispetto al 2019, la perdita nei primi sei mesi dell’anno sarebbe dimezzata (-9%) senza contare che il calo, ad una sola cifra, non contiene i numeri prevedibilmente positivi dei mesi estivi: insomma «possiamo sperare di chiudere il 2023 con un netto recupero sui livelli prepandemia e mettere le basi per puntare ad un 2024 con il segno positivo» ha spiegato Matteo Fedeli, direttore generale della Siae, presentando il rapporto 2022.