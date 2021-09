Dal vaccino che «non protegge» alle varianti «colpa dei vaccinati»: le risposte dell’Iss ai dubbi dei lettori  

6' di lettura

Il vaccino non è sicuro «perché è sperimentale». E poi non funziona perché «non protegge» da infezioni e ricoveri. E poi le varianti non si fermano e anzi si moltiplicano e diventano più pericolose «per colpa dei vaccinati». Ecco alcuni delle “bufale” più ricorrenti che ricorrono anche tra i quesiti, le lettere e i dubbi sollevati dai lettori del Sole 24 Ore e che sono arrivate in redazione. Di seguito le risposte messe a punto grazie alla consulenza e alla collaborazione dell’Istituto superiore di Sanità che ogni settimana pubblica un ampio report sull’epidemia e l’efficacia dei vaccini.

«Se il vaccino sarà obbligatorio io non firmo nulla , anzi ci andrò con un avvocato perché il medico che mi inoculerà il siero si deve prendere tutta la responsabilità che non avrò nessuna reazione avversa , e che non infetterò e non verrò infettata. Solo dopo farò il vaccino»

Nessun vaccino è efficace al 100%. Quelli contro il Covid al momento hanno mostrato un'efficacia di circa l’80% nel prevenire l'infezione, e ancora più alta contro gli effetti più gravi della malattia. La vaccinazione è un atto medico, e prevede quindi la firma di un consenso informato per essere sicuri che il vaccinando abbia ricevuto una informazione sui benefici e rischi connessi. Il rifiuto della vaccinazione potrebbe anche prevedere un dissenso informato, ma ovviamente rimarranno le sanzioni relative previste dall'obbligo. Il rischio di reazioni avverse è sempre presente per qualunque farmaco ma il bilancio tra i benefici e i rischi deve essere sempre a favore dei benefici e questa valutazione viene fatta dalle istituzioni competenti che preparano le strategie vaccinali.

«I vaccinati di questi vaccini di nome ma non di fatto contro Covid-19 contagiano e possono essere contagiati, inoltre, se sviluppano la patologia ADE diventano super diffusori»

È possibile che un vaccinato si contagi perché, come per tutti i vaccini esistenti, l'efficacia anche se molto alta non è del 100%, e ci possono essere quindi i cosiddetti “fallimenti vaccinali”. Inoltre anche un soggetto che risponde al vaccino si può ritenere immunizzato solo dopo almeno una settimana dal completamento del ciclo. Un livello di copertura della popolazione alto minimizza il rischio di trasmissione tra individui suscettibili all'infezione. I dati provenienti dai Paesi con una campagna vaccinale avanzata, Italia compresa, hanno dimostrato che il vaccino protegge dalle conseguenze peggiori della malattia, dal ricovero al decesso, oltre 9 persone ogni 10 vaccinate. La vaccinazione riduce anche la capacità di infettare dei vaccinati. Non ci sono evidenze scientifiche di una associazione tra la vaccinazione COVID-19 e la sindrome ADE (Antibody-dependent enhancement) e conseguentemente che una ADE sia correlata a una capacità maggiore di diffusione del virus.

«Vaccinare di massa contro un virus rna ad alta mutabilità (Sars-cov2 è un coronavirus, dunque lo è per definizione) ha l'unico risultato di selezionare le varianti che ignoreranno i vaccini stessi secondo la regola della maggior priorità alla diffusività rispetto alla letalità»

Le varianti emergono perché il virus, replicandosi, tende a sviluppare nuove mutazioni. I vaccini, riducendo la circolazione, limitano quindi la possibilità che il virus muti. Le varianti di preoccupazione (VOC) in circolazione in questo momento inoltre, compresa la «Delta», sono state osservate in molti territori prima delle campagne vaccinali, anche in territori dove non erano in atto campagne vaccinali. La selezione delle varianti per pressione dall'uso del vaccino potrebbe avvenire qualora la variante non fosse sensibile alla vaccinazione; tuttavia i vaccini attualmente in uso in Italia sono efficaci anche contro la variante Delta che al momento rappresenta più del 95% dei virus isolati, quindi non si sta verificando alcuna selezione delle varianti a causa del vaccino.

«Il rapporto costi benefici per questi vaccini per i 25 milioni di under 40 in Italia è sostanzialmente 1 per la mortalità e >1 per gli effetti avversi gravi di breve periodo».

Tutti i vaccini vengono approvati dalle autorità regolatorie dopo una attenta valutazione del rapporto costi/benefici. Tra i benefici della vaccinazione nella popolazione giovane va assolutamente menzionata l'abbattimento della circolazione virale in questa fascia di età che, per la loro vita sociale, possono portare il virus all'interno delle famiglie e aumentare il numero dei casi intrafamiliari.