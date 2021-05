Dal vaccino in vacanza al tampone per chi viene dall’Ue (ed è immunizzato), al coprifuoco: cosa può frenare il turismo

Dossier sul tavolo di ministero Salute e del commissario per l’emergenza

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, pur riconoscendo la complessità dell'operazione, non ha chiuso a questa ipotesi. «È chiaro - ha sottolineato - che ci sarà qualche difficoltà nel fare le vaccinazioni fuori dalla Regione di residenza. Però confidiamo che con il generale Figliuolo (il commissario per l’emergenza Covid-19, ndr) si riescano a trovare quelle modalità per risolvere anche questo problema, che non è semplice ma con costanza e organizzazione si riuscirà a trovare la soluzione». Il dossier è dunque sul tavolo di Figliuolo e del ministero della Salute. Sulla possibilità di fare il richiamo del vaccino in vacanza, «la politica sta aprendo un dibattito e una riflessione, ma è facilmente comprensibile che l'ipotesi porta con se delle difficoltà organizzative - ha sottolineato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa -. Tutto deve passare attraverso un accordo in Conferenza Stato-Regioni. Non può essere una iniziativa del ministero. Il concetto è di aiutare a semplificare e il richiamo nei luoghi di villeggiatura sarebbe un'opportunità per il cittadino ma tutto deve essere organizzato con un accordo tra Regioni».

Le incognite

Alcune regioni - Lazio, Veneto, Lombardia e Puglia - premono affinché si vada in questa direzione, anche se allo stesso tempo non nascondono le difficoltà logistiche. Molto dipenderà dalla disponibilità di vaccini. «È evidente che ognuno la parametra sulla base dei propri abitanti e delle fasce di età che stanno vaccinando, richiamo compreso. Se ci danno questa possibilità siamo ben felici, ma tutto dipende dalle dosi di cui disponiamo», ha spiegato Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria. Molto dipenderà anche dalla capacità delle regioni di mettere i campo un sistema di compensazione delle dosi somministrate a chi non è residente.

Tampone negativo obbligatorio anche per chi è vaccinato

Domenica 16 maggio è entrata in vigore l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha eliminato la mini-quarantena per chi arriva dall’Unione europea, ma anche dai territori dell’area Schengen, da Gran Bretagna e Israele. Un piccolo passo sul fronte riaperture. Bisogna comunque avere un test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. L’obbligo riguarda anche chi è vaccinato (prima e seconda dose, quando prevista). Gli operatori del turismo esprimono perplessità su questa soluzione: se una persona è già vaccinata, il tampone obbligatorio rischia di essere un’incombenza in più. Più paletti ci sono e meno si viene incontro a chi sta pensando di puntare sull’Italia per un periodo di relax.