Dal Vaffa Day ai vitalizi, tutte le volte che il M5s è sceso in piazza Sono numerosi gli episodi in cui il M5s è ricorso alla piazza per portare avanti le sue battaglie: dal Vaffa Day del 2007 quando Beppe Grillo convocò la piazza contro la «casta» alla manifestazione del prossimo 15 febbraio per protestare contro il possibile ripristino dei vitalizi per oltre 700 ex senatori

Il M5s torna alle origini. Il possibile colpo di spugna sulla cancellazione dei vitalizi agli ex senatori offre infatti al Movimento una nuova arma per ricompattarsi con la convocazione della piazza per il 15 febbraio. Un evento che riporta alla memoria il Vaffa Day del lontano 2007, quando Beppe Grillo convocò la piazza a Bologna contro la «casta». Ma sono numerosi gli episodi in cui il Movimento ha puntato sulle manifestazioni per far sentire la propria voce.



Il V-Day di Grillo nel 2007

L’8 e 9 settembre del 2007 è stato il giorno del V-Day. L'iniziativa, promossa da Grillo tramite il suo blog, si sviluppò in 79 piazze italiane. Palco principale allestito a Piazza Maggiore a Bologna: qui intervenne anche Grillo. Alla fine per la Questura partecipano 50mila persone, per il comico 200 mila. L’obiettivo dell’iniziativa era raccogliere le firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità dei parlamentari, i casi di revoca e decadenza dei medesimi e la modifica della legge elettorale. La politica, era il messaggio, deve tornare in mano ai cittadini e non ai segretari di partito.



In piazza contro il Rosatellum

Il 25 ottobre 2017 il M5s portò oltre 4 mila persone in piazza della Rotonda (a pochi metri dal Senato) a manifestare contro il Rosatellum, la legge elettorale così chiamata dal nome del suo relatore Ettore Rosato (Pd), con un impianto elettorale misto (un terzo maggioritario e due terzi proporzionale). Altra manifestazione davanti a Montecitorio il 12 ottobre in vista dell'approvazione definitiva della legge.



Abolizione vitalizi, in piazza con palloncini gialli e champagne

Palloncini gialli e bottiglie di champagne: così il 12 luglio 2018 M5s ha festeggiato invece in piazza di Montecitorio l’approvazione della delibera del presidente Roberto Fico che dal primo gennaio 2019 ha fatto scattare il ricalcolo con il metodo contributivo degli assegni. Il leader politico del Movimento Luigi Di Maio parlò di «giornata storica, che gli italiani aspettavano da 60 anni».



L’esultanza dal balcone dopo la manovra

Resta poi nella memoria la scena dell’esultanza dei ministri del M5S (dopo l’approvazione della manovra il 27 settembre 2018) dal balcone di Palazzo Chigi con deputati e senatori del Movimento che applaudivano fra la gente accorsa in piazza.