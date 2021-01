Dal Veneto alla Lombardia, quali regioni rischiano la zona rossa e quali vanno verso la bianca I nuovi criteri attesi nel Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio. Confronto tra esecutivo e regioni sulle misure per contenere i contagi

I nuovi criteri attesi nel Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio. Confronto tra esecutivo e regioni sulle misure per contenere i contagi

L’attenzione è tutta sul Dpcm, in queste ore sul tavolo del governo e al centro del confronto con le regioni, con le nuove misure per arginare i contagi Coronavirus. Nel provvedimento, che entrerà in vigore il 16 gennaio, potrebbero entrare due soluzioni. La prima, che registra lo stop delle regioni, farebbe scattare automaticamente la zona rossa nella regione che dovesse superare il limite dei 250 contagiati per 100 mila abitanti. La seconda, che allo stato attuale ha più chance di sopravvivere nel testo finale del provvedimento, istituirebbe una zona bianca, seppur difficile da raggiungere (servirebbe un Rt sotto 0.5), in cui poter riaprire tutto senza limitazioni. Allo stato attuale la maggior parte delle regioni è in zona gialla, tranne cinque in arancione ( Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto).

La soglia dei 250 contagiati per far scattare la zona rossa

Un'ipotesi che, se si prende in considerazione il monitoraggio relativo al periodo 28 dicembre 2020 - 3 gennaio 2021, metterebbe il Veneto in zona rossa (incidenza a 14 giorni per 100mila abitanti 927.36), l'Emilia-Romagna (459.09), il Friuli Venezia Giulia (362.16), il Lazio (303.18), le Marche (352.34), le province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente 291.48 e 374.19) e la Puglia (318.34). A questo gruppo potrebbe aggiungersi la Lombardia: nonostante nel report settimanale l’incidenza sia inferiore - anche se di poco - ai 250 contagiati (241.77), il governatore Attilio Fontana in un intervento a Sky TG24 ha confidato: «la scorsa settimana l'Rt si è improvvisamente innalzato a 1,24 e tenendo conto dei nuovi parametri ci stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa. Mi auguro che questi numeri si invertano» ha aggiunto, ma se non avverrà il rischio della zona rossa è più che concreto.

Sempre prendendo in considerazione l’incidenza a 14 giorni dei contagi per 100mila abitanti, le regioni sotto soglia 250 sono tredici. Quella con il valore più basso è a Toscana (147.98), seguita a distanza da Calabria (157.89) e Sardegna (166.95).

Il destino di questo parametro dovrebbe in parte chiarirsi nelle prossime ore, in occasione dell’incontro tra il ministro Boccia e le regioni, dell’intervento in parlamento del responsabile della Salute Speranza sulle nuove misure del Dpcm, e della pubblicazione da parte della cabina di regia del prossimo report settimanale.

Lo stop delle regioni

La soluzione di far scattare in maniera automatica la zona rossa appena si va oltre i 250 contagiati per 100mila abitanti, perorata dagli scienziati, non convince le regioni. Come ha messo in evidenza Stefano Bonaccini, «quel limite non l'ha chiesto nessuna regione. Se volete la mia impressione - ha continuato il presidente della Conferenza Stato-Regioni - non entrerà fra quelli utilizzati per decidere la colorazione o lo spostamento delle Regioni».