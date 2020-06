Dal vertice con i sindacati sull’ex Ilva agli Stati generali dell’economia, dossier vecchi e nuovi sul tavolo del Governo Martedì 9 giugno il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli incontrerà in videoconferenza i metalmeccanici e confederali, per fare il punto sulla vertenza in corso sull’acciaieria. Intanto il premier Conte è al lavoro sulla piattaforma di misure da discutere in occasione dell’iniziativa che si svilupperà nella cornice di villa Doria Pamphili di Andrea Carli

Martedì 9 giugno il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli incontrerà in videoconferenza i metalmeccanici e confederali, per fare il punto sulla vertenza in corso sull’acciaieria. Intanto il premier Conte è al lavoro sulla piattaforma di misure da discutere in occasione dell’iniziativa che si svilupperà nella cornice di villa Doria Pamphili

Appena chiusa, non senza qualche difficoltà, la diatriba con le Regioni su quando riaprire e su quando e come far scattare il semaforo verde agli spostamenti dopo circa tre mesi di chiusura a causa dell’emergenza Covid-19, la settimana che si apre porta con sé altri dossier. Uno “vecchio”, che chiama in causa più in generale il dibattito sul futuro del siderurgico italiano. E uno “nuovo”, che porta al centro dell’attenzione la necessità di delineare un percorso di riforme per far ripartire un’economia italiana travolta dall’emergenza del Covid-19.

Domani, martedì 9 giugno, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli incontrerà in videoconferenza i sindacati metalmeccanici e confederali, per fare il punto sulla vertenza in corso sull’ex Ilva. Non ci sarà l’azienda.

Verso gli Stati generali dell’economia

Ma la settimana che si apre sarà anche quella degli Stati generali dell’economia, l’iniziativa che si terrà nella cornice romana di villa Doria Pamphili, concepita dal premier Giuseppe Conte, con qualche perplessità all’interno della maggioranza, come un’occasione di confronto a 360 gradi (che coinvolgerà «tutte le forze produttive e le energie migliori»), primo passo nella direzione di un “Recovery plan” (o “piano della Rinascita”), nel quale chiarire come l’Italia intenda rispondere alle sollecitazioni dell’Unione europea nella fase 3, quella che sarà caratterizzata (anche) dall’arrivo delle risorse europee. Nelle “Prospettive per l’economia italiana”, l’Istat parla di «shock senza precedenti» a causa del coronavirus, e prevede «una marcata contrazione del Pil nel 2020», con una caduta dell’8,3%, e «una ripresa parziale nel 2021», stimando un rialzo del 4,6 per cento. Mercoledì 10 al Senato è prevista l’informativa di Conte prima del Consiglio europeo: potrebbe essere una prima occasione per cominciare a delineare i punti principali del “piano di Rinascita”.

La durata del confronto

Da qui l’esigenza di elaborare un piano per la ripresa, e soprattutto di definire delle priorità. Di qui pertanto la proposta degli Stati generali. Conte pensa a una tre giorni di confronto (giovedì, venerdì e sabato); mentre il Pd chiede un percorso più lungo, che si sviluppi per due o tre settimane. Il quadro dovrebbe delinearsi nelle prossime ore: è atteso un nuovo vertice con i capidelegazione delle forze politiche di maggioranza. In occasione della direzione nazionale del Pd, il segretario del partito Nicola Zingaretti ha posto l’accento sulla necessità di «risposte urgenti alle crisi industriali, come Mittal e Alitalia, e decreti come semplificazioni, sicurezza e provvedimenti urgentissimi nel campo della giustizia. Siamo a un momento cruciale in cui si giocano i destini della legislatura e il futuro dell’Italia».



Le spinte centripede nella maggioranza

Gli Stati Generali vedranno al tavolo governo, parti sociali, associazioni di categoria e personalità varie e si preannunciano come uno “start” al piano di riforme. E Conte sarà chiamato da un lato a correre e dall’altro a parare le crescenti spinte centripete nella maggioranza. Spinte che, dal dossier Autostrade al Mes, hanno alcuni snodi cruciali sebbene, proprio sul fondo Salva-Stati, il “sì” di Roberta Lombardi e del viceministro Pier Paolo Sileri abbiano aperto uno spiraflio nel muro pentastellato. Un percorso che è destinato a intrecciarsi con il Pnr, il Piano nazionale delle riforme che dovrebbe essere presentato in settimana. I pilastri «investimenti pubblici e privati e forte semplificazione», ha spiegato nei giorni scorsi il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, saranno «inseriti anche nel Pnr che presenteremo a breve e poi ribadiremo nel Recovery plan: un piano ambizioso che vogliamo costruire con grande dialogo nel Paese».