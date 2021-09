Dal vertice tra le parti sociali al decreto alla Camera, settimana clou per il Green pass

4' di lettura

Se non proprio infuocata, la settimana che si apre ha tutte le premesse per registrare temperature elevate. O almeno nelle stanze di Palazzo Chigi, dove l’attenzione sarà in gran parte concentrata su uno dei dossier politicamente più divisivi : il Green pass. Il nodo dell’estensione del certificato verde a ulteriori categorie di lavoratori non sarà tuttavia l’unico sul tavolo dell’esecutivo. Tenterà infatti di “rubargli la scena” il nuovo decreto, in via di elaborazione, con le misure anti delocalizzazioni “selvagge”.

Draghi punta a superare le distanze nella maggioranza

«Lunedì ci sarà una riunione col Mise - ha spiegato il ministro del Lavoro Andrea Orlando -. È una norma che va scritta a più mani» e come «lo discuteremo nelle prossime giornate, sarà una cosa piuttosto rapida». L’obiettivo è delineare un percorso di “responsabilità sociale” per quelle aziende che non sono in crisi e decidono di chiudere l’attività dopo aver ricevuto aiuti pubblici. Su tutti questi punti il governo, e in particolare il presidente del Consiglio, sarà chiamato a trovare una non facile sintesi.

Green pass, percorso a tappe per l’estensione dell’obbligo

Si parte dal Green pass. Una volta previsto l’obbligo per il personale scolastico dal primo di questo mese, lo strumento potrebbe essere esteso ad altre fasce di lavoratori, sulla base di un percorso a tappe. Entro un mese verrebbe esteso ai dipendenti pubblici (che lo stanno già testando con il personale scolastico). Poi scatterebbe la fase due: diventerebbe obbligatorio per i lavoratori dei settori dove il certificato verde è già richiesto ai clienti (è il caso dei ristoranti, dei trasporti, delle palestre, dei cinema). In questo caso l’estensione scatterebbe a ottobre. Infine - terza e ultima tappa - il Green pass potrebbe essere richiesto per entrare in azienda o per andare in fabbrica. Il percorso così delineato deve però ottenere il via libera di tutte le forze di maggioranza, a cominciare da quello della Lega che da sempre è contraria al certificato (su una linea analoga anche una parte dei Cinque Stelle). Ma la strada sembra segnata.

Lunedì 6: incontro tra Confindustria, Confapi e sindacati

La settimana si apre già con i sindacati che incontrano le imprese. Lunedì 6 settembre Cgil, Cisl e Uil vedono Confindustria (alle 18) e Confapi (alle 20) per discutere del lasciapassare sui luoghi di lavoro. I rappresentanti dei lavoratori non sono contrari né al Green pass né all'obbligo vaccinale ma chiedono che l’obbligo di vaccinazione sia previsto da una legge.

Il decreto Green pass approva in aula alla Camera, ipotesi fiducia

Sempre lunedì il decreto Green pass approda in aula alla Camera. Dopo lo strappo della Lega in commissione Affari sociali, con Claudio Borghi e altri sei deputati che hanno votato contro il provvedimento (la mossa non ha registrato il gradimento di Draghi), la partita entra politicamente nel vivo. Tanto che a Palazzo Chigi si sta valutando l’ipotesi di porre l’ennesima fiducia sul provvedimento. Provvedimento quello sul certificato verde che nel passaggio in Commissione ha già imbarcato due importanti novità. La prima: la validità del certificato verde fino a 12 mesi (dai nove attuali). La seconda è la possibilità di ottenerlo anche con un test salivare (molecolare) negativo eseguito nelle ultime 48 ore. Il provvedimento si appresta così a ottenere il primo via libera, giovedì o al massimo venerdì mattina (va convertito entro il 23 settembre).