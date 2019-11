Dal vino a formaggio, sei Dop italiane uniscono le forze sui mercati esteri Grazie ai fondi di un bando Ue, gireranno insieme l’Europa a caccia di nuovi consumatori per il made in Italy

Sui mercati internazionali l’unione fa la forza. Così sei prodotti italiani a denominazione protetta, dal vino al formaggio passando per l’olio extravergine d’oliva, si sono messi insieme, hanno vinto un bando europeo e grazie ai fondi ottenuti gireranno per l’Europa in lungo e in largo facendo promozione congiunta nei supermercati e nei ristornati alla ricerca di nuovi consumatori.

Il progetto si chiama Enjoy European Quality Food e il suo debutto all’estero sarà lunedì 18 novembre a Madrid, nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo patrocinata dalle istituzioni italiane e dedicata a promuovere all'estero i prodotti agroalimentari di eccellenza del made in Italy. Sei i consorzi che hanno dato vita al progetto: il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, che è anche capofila dell’iniziativa, il Consorzio per la Tutela Dell'Asti Docg, il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, il Consorzio Vino Nobile Montepulciano Docg, l’Associazione dei Produttori Olivicoli Toscani e la Latteria Soligo, dove si produce la mozzarella a marchio Stg (Specialità tradizionale garantita).

Nel corso dei prossimi tre anni, le azioni di promozione si concentrerarnno su quattro Paesi: Germania, Regno Unito, Spagna e Polonia, più l’Italia. Dopo Madrid, i kick-off nazionali saranno a Londra - il 20 di novembre, all'Istituto Italiano di Cultura - a Berlino (il 28 di novembre) e a Varsavia il 12 di dicembre. Ospiti di questi eventi saranno chef ed esperti del settore Food and Wine, come Ferdinando Bernardi unico cuoco stellato del ristorante italiano Orobianco di Madrid, e il Presidente di Slow Food Madrid, Juan José Burgos.