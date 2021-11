Dal web designer al formatore, il boom dei professionisti atipici

Per l’associazione l’avanzamento è dovuto solo in parte a fenomeni cosiddetti di sostituzione, ovvero di ex lavoratori dipendenti, costretti a reinventarsi come “partite Iva” . E proprio la crescita nelle aree di consulenza, tradizionale appannaggio dei professionisti più che dei dipendenti, starebbe a dimostrarlo. Questi professionisti stanno intercettando le nuove domande delle aziende. «Più è complessa la gestione delle imprese, tra protocolli e nuovi adempimenti più si ampliano domanda e offerta di consulenza - nota l’ufficio studi -. Ormai questi professionisti lavorano per il 98% nei servizi di mercato ad aziende e famiglie e solo in minima parte nell’industria».

Il reddito

A fronte di un calo generalizzato a 15.961 mila euro di media, per gli oltre 429mila professionisti iscritti all’Inps si passa da un minimo di 8.360 euro degli assistenti sociali a un massimo di quasi 26mila per i consulenti gestionali nell’anno pre-Covid. Lo studio di Confcommercio si sofferma anche sugli effetti dell’ampliamento della fiscalità di vantaggio avvenuto a cavallo tra il 2018 e il 2019 (aliquota al 15% per redditi fino a 65mila euro). Risultato: 100 mila nuovi ingressi nella fiscalità di vantaggio in quell’anno, di cui quasi 39mila new entry, in larga parte giovani che quindi hanno contribuito ad abbassare il reddito medio.

Il Covid e i sostegni

Partendo da questi dati, il convegno tenterà di delineare strategie per la ripartenza degli atipici. «La pandemia ha dimostrato che sono necessari ammortizzatori sociali in via strutturale per i lavoratori autonomi professionali, con riferimento soprattutto agli iscritti alla gestione separata Inps - ricorda Fioroni - e va valutata l’opportunità di rendere meno onerosa l’indennità di disoccupazione (Iscro) introdotta in via sperimentale». E conclude: «Le politiche attive per la formazione e riqualificazione devono essere rivolte anche a questi professionisti».

L’identikit

Le categorie

Nel 2019 sono arrivati a quota 429mila i professionisti non ordinistici iscritti all’Inps. Tra di loro: professionisti del settore ambiente e sicurezza, amministratori di condominio, wedding planner, professionisti dell’Ict, designer e consulenti aziendali

La fiscalità

Secondo Confcommercio il reddito medio 2019 di questi professionisti in contabilità ordinaria era di 40.627 euro, mentre in fiscalità di vantaggio era di 10.819. Il massiccio ingresso di giovani con il regime dei minimi ha contribuito a livellare il reddito medio