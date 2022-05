Dall’1,9 di Confindustria al 2,4 della Commissione Ue, ecco le (ultime) stime di crescita per quest’anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Una girandola di stime e previsioni per testare il polso dell’economia italiana e fotografarne lo stato di salute in una fase internazionale particolarmente delicata, caratterizzata dal boom dei prezzi delle materie prime e dal caro energia, con un rischio stagflazione alla fine non più così lontano. Anche lo spread ha cominciato a muoversi. Rimanendo solo alle ultime settimane, sono stati divulgati report da Prometeia (31 marzo), Centro studi di Confindustria (2 aprile), Fondo monetario internazionale (19 aprile) e, per il momento ultima, la Commissione europea (16 maggio 2022). In queste rilevazioni, la forbice della crescita per quest’anno oscilla tra un +1,9% e un +2,4 per cento.

Il Documento di economia e finanza 2022 ha messo in evidenza che il clima di incertezza determinato dalla guerra in Ucraina ha determinato una revisione al ribasso della crescita in termini reali del Pil per quest’anno di 1,3 punti percentuali rispetto a quanto previsto dalla Nadef (dal 4,2 al 2,9 per cento), per il 2023 di 0,3 punti percentuali (dal 2,6 al 2,3 per cento) e di 0,1 punti percentuali per il 2024 (dall’1,9 all'1,8 per cento).

Loading...

Ue taglia stime crescita Italia, Pil al 2,4% nel 2022

L’onda d’urto del conflitto si fa dunque sentire anche sulle prospettive di crescita dell’economia italiana, e frena la ripresa. Nelle nuove previsioni di primavera, pubblicate lunedì 16 maggio, la Commissione europea ha tagliato le stime di crescita del Paese: il Pil dovrebbe scendere al 2,4% nel 2022 e rallentare all’1,9% nel 2023, rispetto al 4,1% e al 2,3% previsti a febbraio. Il ridimensionamento scaturirebbe dall’impatto della guerra della Russia contro l’Ucraina, che pesa su catene di approvvigionamento e prezzi. Bruxelles ha messo in evidenza che «la maggior parte della crescita dell’Italia» per il 2022 è «attribuibile a un effetto di trascinamento» legato alla «rapida ripresa» registrata nel 2021. A causa dell’attuale contesto geopolitico, è la conclusione, «le prospettive restano soggette a pronunciati rischi al ribasso». Nonostante la guerra, tuttavia, deficit e debito italiano caleranno: il primo registrerà un 5,5% nel 2022 e un 4,3% nel ’23, il secondo il 147,9% quest’anno e il 146,8% l’anno prossimo.

Allarme Fmi: rischio recessione per Italia, Francia, Italia, Gb

Il 19 aprile il Fondo monetario internazionale ha diffuso il World Economic Outlook. Per l’Italia l’aumento del Pil si fermerà 2,3%, rispetto al 3,8% stimato dall’Fmi a gennaio. Il 22 aprile è sempre l’Fmi a lanciare l’allarme: per «alcune delle più grandi economie europee come Francia, Germania, Regno Unito e Italia» è prevista «una crescita trimestrale molto debole o negativa alla metà del 2022». Questa «battuta d’arresto della ripresa è nascosta nelle previsioni di crescita annuali» che risentono del rimbalzo del 2021. In particolare, il Fmi ha previsto per l’Italia un Pil a +2,3% quest’anno, +1,7% il prossimo e +1,3% nel 2024. Il responsabile del Dipartimento Ue del Fmi, Alfred Kammer, ha messo in evidenza che economie come «Francia, Germania, Italia e Gb sono previste crescere a malapena o anche contrarsi per due trimestri consecutivi quest’anno».

CsC taglia il Pil a +1,9%, inizio anno in recessione

Il 2 aprile il Centro studi di Confindustria ha stimato una crescita del Pil 2022 tagliata a +1,9% «con un’ampia revisione al ribasso (-2,2 punti)» rispetto alle stime dello scorso ottobre «quando tutti i previsori erano concordi su un +4%». Il tutto in uno scenario in cui «la durata della guerra è una variabile cruciale», e ipotizzando che da luglio finisca o si riducano incertezza e tensioni.