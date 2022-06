Dall’abbigliamento alla casa, ecco quali sono i costi per ogni figlio (in media 640 euro al mese)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel periodo 2017-2020, i nuclei familiari composti da due adulti e uno o più figli minori hanno speso in media poco più di 640 euro al mese per mantenere ogni figlio (un quarto della spesa media di una famiglia italiana). È quanto ha messo in evidenza Bankitalia, nella Relazione annuale sul 2021. L’importo, pressoché stabile nel triennio 2017-19, si è contratto nel 2020 a 580 euro (12% in meno sul 2019), quando i timori del contagio e le restrizioni alla mobilità connesse con la pandemia hanno fortemente ridotto la spesa per consumi, in particolare per i trasporti e per il tempo libero.

Il 60% della spesa destinato a soddisfare bisogni primari

La stima dei 640 euro comprende gli acquisti di beni e servizi destinati esclusivamente ai figli (ad esempio alimenti per neonati e rette scolastiche) e una quota dei consumi rilevati a livello familiare (quali le spese per l’abitazione e per i trasporti), stimata utilizzando diversi criteri di ripartizione. Quasi il 60 per cento della spesa è stato destinato a soddisfare bisogni primari (alimentari, abbigliamento e spese per la casa, istruzione e salute)».

Al Sud spesa per figlio inferiore rispetto al Nord

Nel Mezzogiorno la spesa per figlio è risultata inferiore rispetto al Centro Nord. L’incidenza sulla spesa media delle famiglie è tuttavia simile nelle due macroaree. Il divario ha riguardato per circa un quinto le spese per la casa, che riflettono il più elevato costo degli immobili nelle regioni centro-settentrionali, e per circa due terzi i consumi meno essenziali (tempo libero, trasporti e altro). Per quanto riguarda gli immobili, il report di Bankitalia mette in evidenza che in tutte le regioni del Mezzogiorno i prezzi delle abitazioni (per metro quadrato e dimensione) sono nettamente inferiori alla media nazionale. Al Nord le famiglie affittuarie che versano in condizioni di povertà assoluta destinano al pagamento del canone di locazione circa il 40% della spesa complessiva, quasi 10 punti percentuali in più rispetto al Mezzogiorno. Confrontando le soglie di povertà definite dall’Istat, unica fonte ufficiale per misurare la parità di potere d’acquisto della spesa, il prezzo di acquisto di un paniere base di consumi familiari è nel Mezzogiorno inferiore del 20% circa rispetto al Centro e del 24 rispetto al Nord.

L’assegno unico e universale

Bankitalia ricorda che dallo scorso marzo è iniziata l’erogazione dell’assegno unico e universale (AUU) per rafforzare le misure di sostegno economico ai nuclei con figli. L’ammontare massimo dell'AUU, è la conclusione, sarebbe sufficiente a sostenere, a seconda dell’approccio di stima, tra un terzo e la metà circa delle spese necessarie alle famiglie nel primo quinto di reddito per mantenere un minore. Secondo l’ultima rilevazione dell’Inps, sono 8.091.275 i figli per i quali è stato richiesto all’istituto di previdenza l’assegno, corrispondenti a 5.049.157 domande inoltrate al 30 maggio. La media di figli per domanda è di 1,6.

Il potenziamento degli asili nido

Un’ulteriore misura a sostegno delle famiglie, continua Banitalia, è prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha programmato un significativo incremento dei posti disponibili negli asili nido (228.000 unità a regime). In Italia la quota di bambini di età inferiore a 3 anni che usufruiscono di questi servizi è la più bassa tra i principali paesi europei (25% nel 2019, contro il 30 in Germania e oltre il 50 in Francia e Spagna). Nel 2019 oltre il 10 per cento delle donne che non lavorava e con figli minori di 3 anni dichiarava di non partecipare al mercato del lavoro a causa dell’assenza di servizi di cura. Una maggiore disponibilità di questi ultimi - conclude l’istituto di Via Nazionale - potrà avere effetti positivi sull’offerta di lavoro sia nell’immediato, sia lungo tutta la vita lavorativa, poiché l’uscita delle madri dal mercato del lavoro alla nascita di un figlio si associa mediamente a una minore probabilità di impiego anche nel lungo periodo.