Dall’acciaio ai merletti, Cimolai al timone del tessile Jesurum

Oggi Jesurum viene venduto a New York e Beverly Hills, a Mosca, e proprio in questi giorni si sta perfezionando una nuova importante apertura in Ucraina. Altri punti vendita in Europa sono Parigi, Montecarlo, Cannes, Atene. In Italia siamo presenti a Milano, Firenze, Genova, Pescara, Sorrento. Poco meno dell’80% del business è custom – cioè realizzato su misura - e i mercati principali sono quello del Medio Oriente, Russia, Stati Uniti, UK. Circa un 30% del business custom proviene dal settore dei mega yacht, uno di quelli su cui si vuole continuare a puntare e a crescere come quota di mercato.

Il mercato Italiano e più in generale europeo resta comunque un valore per l’azienda, che si distingue dai concorrenti grazie anche vastissima capacità di personalizzazione per il cliente. Si possono scegliere i ricami per lenzuola, asciugamani, tovaglie e tovaglioli. Per il futuro si pensa a collezioni dedicate al settore alberghiero e a quello crocieristico, mentre sta crescendo la linea dedicata al bambino prodotta con il marchio “Baby J” che al momento propone lenzuola e pigiami per neonati e bambini: «Da neo mamma posso dire che il mondo del baby, fra regali e voglia di acquisti, può crescere: il nostro è un marchio giovane, ma che sta già riscuotendo successo e con un progetto di sviluppo già definito», spiega Paola Cimolai.

Il brand punta sulla propria storia, ma la tradizione va al passo con i tempi. «Siamo consapevoli che il lusso, per essere definito tale deve essere sostenibile, rispettando le persone e l’ambiente – spiega Carla Cimolai - Un prodotto di alta gamma, artigianale come il nostro va oltre il concetto consumistico di moda fast. In pratica non passa mai di moda dal punto di vista estetico e impatta sull’ambiente molto meno di altri che hanno un ciclo di vita brevissimo. Inoltre utilizziamo fibre naturali come lino e cotone che valorizzano l’esecuzione artigianale, a testimoniare la sapienza centenaria e il know how delle nostre ricamatrici e la profonda conoscenza di tessuti e filati». Le materie prime utilizzate sono certificate Oeko-Tex standard 100.

L’effetto Covid ha avuto un peso: il negozio monomarca di Venezia è ancora chiuso, «perché senza il turismo straniero sarebbe anti economico: a questo punto il personale è più tutelato in cassa integrazione. Non nascondo che scegliere di rilevare l’impresa mentre l’epidemia metteva a dura prova l’economia e ogni nostra certezza non è stato semplice ed è costato più di una notte insonne. Poi ha prevalso la voglia di crederci e lo scorso ottobre è stato firmato il preliminare», spiega Paola. Il domani passa da nuovi progetti «che studiamo a 360° - dichiara Filippo Olivetti- per trovare nuovi mercati che possano essere appetibili e a misura per il nostro brand. L’azienda è passata di proprietà a fine marzo ed è già al lavoro a pieno ritmo sullo sviluppo di una nuova collezione “mare e montagna” dedicata alle seconde case. La strategia per i prossimi 5 anni è molto articolata e mira allo sviluppo delle collaborazioni e delle partnership su vari fronti, oltre all’importante progetto di strutturare la produzione al fine di poter entrare, con una linea dedicata, nei settori alberghiero e crocieristico nel segmento del lusso».