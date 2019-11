Dall’acciaio al vino: Mr Duferco apre la nuova cantina Vallepicciola

«In quel momento è diventata una cosa seria – evidenzia l'amministratore delegato Alberto Colombo –. Passare dalla gestione dell’attività ricettiva alla produzione vinicola è stata un’operazione complessa e il ritorno dell’investimento non ha certo i tempi brevi di altri business - spiega il manager -. Non è facile, ad esempio, affermare commercialmente un marchio nuovo e solo negli ultimi due anni abbiamo accelerato. Il 2019 si chiuderà con vendite quadruplicate rispetto allo scorso anno, ma la strada è ancora lunga. Posso però dire che la proprietà crede molto nel progetto e lo stesso Bolfo, che guida un gruppo da 8 miliardi di dollari, scende a trascorrere in Toscana quasi ogni weekend».

Oggi il 60% della produzione rimane in Italia, con una solida copertura del territorio, ma l’export è in crescita negli Usa (con una società controllata), in Svizzera e in Germania, mentre in Cina e Corea lo sviluppo è agli inizi.



Cantina Vallepicciola

Agricoltura di precisione per Sangiovese e internazionali

Attualmente Vallepicciola si estende su una superficie complessiva di 265 ettari tra boschi, viti e 4mila ulivi di varietà Moraiolo, Leccino e Frantoio. La superficie vitata è arrivata a 95 ettari (65 a regime) di cui un terzo a Sangiovese, destinato prevalentemente alla produzione di Chianti Classico, e per il resto vitigni internazionali quali Pinot Nero, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot e Chardonnay, utilizzati per i vini a marchio Igt Toscana. I vigneti sono stati selezionati e impiantati assecondando la composizione dei suoli, nei quali si alternano amalgami di argille, marne calcaree, marne bluastre, tufo, arenarie e sabbie, oltre all'esposizione delle colline. «Vallepicciola è strettamente legata al suo terroir – chiarisce Colombo -. Il principio è che i vini debbano essere espressione unica del proprio terreno, del clima e del lavoro svolto in vigna, e che il vigneto debba essere lavorato con un approccio sostenibile, per essere lasciato in eredità alle future generazioni».



Obiettivi: zero diserbanti e sostenibilità

L'azienda sta infatti progressivamente riducendo l'impiego di diserbanti (obiettivo zero entro il 2021) e i trattamenti in vigna. Dal 2017, con il Wine Research Team gestito dall'enologo Cotarella e dallo spinoff dell'Università di Milano AGER, Vallepicciola ha inoltre avviato un progetto centrato sull'agricoltura di precisione per il risparmio di acqua e di energia.



Nuova cantina nel 2020

Iniziati nel 2013, i lavori per la realizzazione della nuova cantina in Vallepicciola si concluderanno entro fine 2019. A inizio 2020 la struttura verrà aperta, con l'allestimento delle sale da degustazione e dei percorsi esperienziali «in stile Napa Valley», ammette l'amministratore, che ha scelto di ispirarsi alla proposta enoturistica americana «senza per questo rinunciare ad un focus sull'accuratezza nel momento degli assaggi».

L'inaugurazione ufficiale del complesso di circa 6mila metri quadrati, interrati per l'80% – un progetto dall'architetto Margherita Gozzi, ispirato ai principi di Frank Lloyd Wright – è dunque prevista per l'anno prossimo, ma già dalla vendemmia 2016 sono operativi i due piani che ospitano tutte le fasi della produzione, caratterizzati dal processo per caduta naturale delle uve.

