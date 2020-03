Dall’acropoli ai giardini urbani, rilancio per il centro di Cosenza

Piazza Piccola a tutela del tessuto popolare

Il comitato di quartiere Piazza Piccola, vero baluardo del centro storico di Cosenza. «Condividiamo, per una volta, l’idea dell’esproprio degli immobili a rischio crollo formulata dal Comune – afferma il portavoce Stefano Catanzariti – ma già sulla destinazione delle case ci differenziamo. Non vogliamo gentrificazione, espulsioni, solo integrare e preservare il tessuto popolare. Quanto ai 90 milioni del Cis, abbiamo proposto degli itinerari che valorizzino gli attrattori principali ma mettano in luce anche gli elementi minori. Perché, come dice l’urbanista Fulvio Terzi, storico della città, è sempre il contesto che crea il luogo». Autori di uno studio approfondito sulle condizioni urbane e sociali del centro storico, gli attivisti di Piazza Piccola hanno presentato alla Orrico un dettagliato elenco dei finanziamenti già impegnati o in corso di attivazione sui beni pubblici: «Vogliamo evitare duplicazioni e speculazioni. Da Agenda urbana ai fondi per la Metro, abbiamo calcolato che gli interventi potrebbero valere 150 milioni di euro. La messa in sicurezza dei luoghi però è il primo passo. A ogni scossa di terremoto, a ogni crollo spontaneo, ci ricordiamo che da qui, se non si interviene, non ne usciamo vivi».

Agevolazioni e detrazioni

Anche le agevolazioni previste dal Governo sono un contributo alla centralità ritrovata di Cosenza Vecchia. Ecobonus, Sisma bonus, Bonus facciate, prevedono detrazioni fino all’85 per cento. Rappresentanze economiche e culturali del territorio, sensibili al tema della riqualificazione - Confindustria Cosenza, Unindustria Calabria e Ance, Confcommercio, Confartigianato, Università della Calabria, Club Unesco, Fai, Fondazione Carical – propongono e affiancano progetti, fuori e dentro il Cis. L’Enea, attraverso Confapi Calabria, sta valutando interventi di efficientamento energetico per il centro storico, attraverso il programma “Italia in classe A”. Del resto, abbattere le emissioni di CO2 rientra fra le azioni principali della rigenerazione urbana.