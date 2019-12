Dall’addio alle multe non pagate allo stop al contante, ecco i video più gettonati del 2019

8. Chi è Carola Rackete la capitana che ha sfidato Salvini

È tedesca, ricca e vegana la capitana della Sea Watch che vuole salvare i migranti. A soli 23 anni è al timone di una nave rompighiaccio nel Polo Nord per l'istituto oceanografico Alfred Wagner Institute. La Sea Watch il 12 giugno ha salvato in mare 42 migranti al largo della Libia. Ha violato il divieto di ingresso in acque italiane. Non si è fermata dopo l’alt della Gdf. Il ministro Salvini l’ha definita una «sbruffoncella che fa politica sulla pelle degli immigrati». «Sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto», ha detto Carola. «Ho sentito un obbligo morale: aiutare chi non aveva le mie stesse opportunità». Il video di Nicoletta Cottone ha collezionato 833mila clic sul sito del Sole 24 Ore.

9. Mutui casa: ai minimi storici tassi fissi e variabili

Nuovi record per i tassi dei mutui casa: a fine maggio un prestito ipotecario a tasso fisso costa in media l'1,79%. Un livello così basso non era mai stato registrato: lontano dal 6% della primavera 2012 o dal 2,3% del 2016. Nel video di Vito Lops, che ha avuto 778mila clic, viene evidenziato che si registrano minimi storici anche per i tassi variabili: il costo medio è dello 0,88%, contro il 3,7% del 2012 e l'1,23% di tre anni fa. Oggi si può stipulare un mutuo a tasso fisso pagando l'1%, che diventa 1,17% con le spese accessorie.

10. La crisi del governo gialloverde

È il 9 agosto 2019. La Lega ha presentato in Senato la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte: «Troppi no fanno male all’Italia», ha detto Matteo Salvini. La sfiducia sarà votata dopo la convocazione delle Camere e il richiamo dei parlamentari. Ma non basta dire al voto. Nel video di Nicoletta Cottone, cliccato da 773mila navigatori del sito del Sole 24 Ore, il timing della crisi, che poi si risolverà con la nascita del governo giallorosso.