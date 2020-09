«Dall’aeroporto all’alta velocità, Firenze non può più aspettare»

Cosa accadrà quando i sussidi Covid finiranno?

Noi non siamo per i sussidi, siamo per la buona spesa come dice Draghi, cioè per gli investimenti in capitale umano e in formazione, in infrastrutture e in ricerca. Il reddito di cittadinanza non serve, quei soldi si possono spendere per formare i giovani e portarli nelle aziende. Non possiamo avere aziende 4.0 e personale 0.4.

C’è il rischio di avere disoccupati nei prossimi mesi?

Se non facciamo questi investimenti, il rischio ci sarà. Sono favorevole a prendere i soldi del Mes e a rendicontarli, com’è normale che sia, perché i soldi a “babbo morto” non si devono dare più. Secondo lei non c’è bisogno di spendere 36 miliardi per modernizzare la sanità pubblica?

In Italia le imprese hanno anticipato il 70% delle prestazioni di cassa integrazione e faticano a recuperare le somme. È lo stesso a Firenze?

A Firenze addirittura ci sono state aziende della moda che hanno integrato gli stipendi dei dipendenti in cassa integrazione, come se fossero al lavoro. Mi chiedo: ma perché l’Inps non lavora velocemente? Se io ho un’azienda e mi arriva un grande ordine non posso farmi trovare impreparato. La stessa cosa vale per un ufficio: in smart working i dipendenti dovrebbero lavorare ancora di più.

Il presidente di Confindustria Bonomi ha proposto al Governo un Patto sociale per rilanciare l’Italia, Cisl e Uil hanno già detto sì. Serve anche a livello locale?

Sì, siamo d’accordo, e infatti anche a Firenze stiamo cercando di fare un percorso insieme al sindacato per superare questo momento drammatico. Quando abbiamo un Paese che perde il 9% del Pil, dobbiamo cercare per forza di andare nella stessa direzione: imprese, sindacato, banche, istituzioni e mondo della formazione devono lavorare insieme su un grande progetto di metamorfosi e innovazione. Abbiamo bisogno di una burocrazia snella, di una giustizia che funzioni.

Quindi la semplificazione è la prima cosa che chiederete anche al nuovo presidente della Regione che si eleggerà tra poche settimane?

Sì, anche la Regione deve imparare a essere più snella e a dare risposte in tempi industriali. Bisogna mettere in grado la Toscana di competere con le economie più dinamiche dell’Europa, aumentare il tasso di industrializzazione.