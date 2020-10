Spazio, Fraccaro: programmi confermati nonostante la riduzione del budget Ue

14:58 Profumo (Leonardo): risultati grazie a coordinamento con la filiera

«È possibile ottenere risultati di rilievo» nel comparto «solo perché c’è una filiera che opera in grandissimo coordinamento». È quanto rileva il ceo di Leonardo, Alessandro Profumo. Di notevole c’è che l’aerospazio consente sempre «di sviluppare competenze nuove, si pensi ai sistemi autonomi che hanno forte capacità di decisione attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale». Complessivamente, per dare una dimensione, il giro d'affari è da 1,6 miliardi l'anno («noi facciamo crescere la filiera che si sviluppa nei settori più diversi, si va da big data agli operatori nel campo di materiali speciali») generando un volume di occupazione rilevante («in modo diretto occupa 8mila persone, e ha un moltiplicatore di investimento tra 3 e 7»). In questo momento, assicura Profumo, esistono «aree in cui stiamo lavorando in modo intenso» con l'obiettivo di «creare un ecosistema italiano che abbia la capacità di stare sul mercato».

L'impatto del Covid sul mercato dell'industria aeronautica mondiale incide, per Leonardo, solo sulla divisione aerostrutture che «pesa meno del 10%» del fatturato della società. Nel complesso l’azienda sta attraversando la crisi economica globale innescata dall'emergenza Covid con «una forte stabilità». Nello specifico «siamo presenti nell'aerospazio civile ma in modo abbastanza contenuto: la nostra divisione infrastrutture pesa meno del 10% del totale del nostro fatturato, ed è la divisione che produce pezzi di fusoliera, piuttosto che piani di coda, piuttosto che stabilizzatori orizzontali o verticali per Boeing, Airbus e Atr». Di certo «è una divisione che ha un impatto» indiretto, per le difficoltà dei grandi produttori di aerei, committenti come Boeing e Airbus. «Però pesa meno del 10%. Tutto il resto della nostra attività - evidenzia Profumo - è un insieme di settori connessi a clienti governativi piuttosto che al sistema della Difesa. Quindi abbiamo questa forte stabilità, proprio grazie al fatto che abbiamo una diversificazione molto rilevante in termini di area di attività e abbiamo un forte peso della componente governativa».