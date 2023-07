Dall’agenzia del Demanio un outlook sulla rigenerazione

L’Agenzia del Demanio gestisce 43mila immobili per un valore di 62,5 miliardi; l’accelerazione del processo di riqualificazione ha già fatto registrare, a maggio 2023 rispetto a giugno 2021, un forte aumento del numero di interventi e un incremento dell’84% di valore degli investimenti. Complessivamente, e secondo i dati riferiti alle convenzioni stipulate a oggi, sono stati avviati 529 interventi per 3,6 miliardi, con risorse dell’Agenzia e altre delle Pa interessate.

Sul fronte della riduzione dei costi per lo Stato, nel 2022 è stato ottenuto un risparmio per locazioni passive e costi di funzionamento di circa 30 milioni di euro annui che, per effetto del piano di investimenti, si prevede raggiungerà circa 126 milioni nel quinquennio 2022-2026.Tra le iniziative presentate nel Rapporto ci sono attività di organizzazione delle funzioni dell’Ente, avviate in questa direzione, tra cui la creazione di una Piattaforma Integrata del Demanio e la Carta d’Identità digitale dell’Immobile, che contiene i dati amministrativi, fisici e progettuali dell’edificio. Elemento imprescindibile degli interventi è la qualità della progettazione, garantita dall’adozione dei criteri del Building information modeling (Bim) e dei parametri ambientali, per portare gli immobili verso l’autonomia energetica e renderli efficienti nelle funzioni specifiche.

«In questo contesto – spiega il direttore – operano le due nuove Direzioni Centrali dell’Agenzia: la Direzione per la Trasformazione Digitale e la Struttura per la Progettazione, che favorisce lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti per le Amministrazioni centrali e per gli Enti territoriali. Grazie alla struttura per la progettazione, in particolare, è stato attivato un laboratorio per l’innovazione, l’Officina per la Rigenerazione dell’Immobile Pubblico, che mette in rete università, enti di ricerca, centri di competenza per la redazione di linee guida e la creazione di prototipi per la sicurezza e la resilienza dell’immobile, dalla tecnologia applicata ai modelli predittivi».

Trasformare grandi complessi immobiliari in disuso in cittadelle e poli della giustizia, uffici pubblici, residenze universitarie, scuole, centri di ricerca per restituire alla Pubblica Amministrazione, ai territori e ai cittadini edifici e aree riqualificate in un’ottica di rigenerazione urbana e sostenibilità economica, sociale e ambientale. Questo l’impegno del Demanio.

Particolare investimento è dedicato al tema delle cittadelle giudiziarie e dei parchi di giustizia (con diversi concorsi di progettazione lanciati e aggiudicati in questi mesi; https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/demanio-via-restyling-cittadelle-giudiziarie-15-citta-un-valore-oltre-miliardo-AE2E5JQB), che, come spiega il direttore, «oltre a rappresentare il senso di legalità sul territorio, avvicinano le funzioni della giustizia ai cittadini e permettono la rifunzionalizzazione e il recupero di grandi complessi immobiliari in disuso». Per questa iniziativa l’agenzia del Demanio ha stipulato con il Ministero della Giustizia convenzioni per un valore di oltre un miliardo di euro.