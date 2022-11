Dall’agroalimentare all’aerospazio: ecco la Campania che innova

In mezzo sempre il nodo degli investimenti, lo sviluppo ma anche la sicurezza legata a un settore in crescita. Non a caso Antonio Patrone, Direttore Finanza e Trasformazione Digitale Tirreno Power ha sottolineato come le chiavi per il futuro in cui il settore elettrico e energetico è globalizzato, passano per le competenze e la Cyber Security. Dello stesso avviso anche Stefania Rinaldi, Amministratore Delegato Rinaldi Group Spa e Vice Presidente Confindustria Salerno con delega all'Internazionalizzazione, Formazione e Passaggio Generazionale che vede nella digitalizzazione lo strumento «per competere sui mercati internazionali».

Innovazione che dal privato arriva sino al pubblico, non a caso il sindaco Gaetano Manfredi ha ricordato la «grande sfida che si sta facendo e il grande sforzo in chiave digitale partendo dai servizi informatici del Comune».

La sfida dell’Aerospazio

Viaggia all'insegna del digitale, dell'innovazione anche il settore dell’Aerospazio che in Campania, con il suo distretto occupa la seconda posizione nello scenario nazionale, settore che, come sottolineato da Antonio Blandini, Presidente CIRA - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali «conta 308 imprese, e una presenza storica di grandi imprese aerospaziali come Leonardo».

Non solo, ad accompagnare il distretto anche il cosiddetto effetto moltiplicatore che, per usare le parole del presidente del Dac -Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania, «è di uno a quattro. Ossia, ogni addetto dei 13 mila occupati genere più di 50 mila altri occupati».

La sostenibilità in azienda

In questo viaggio verso il futuro che caratterizza le imprese della Campania c'è la questione legata alla transizione ecologica e alla sostenibilità, come sottolineato da Carlo Pontecorvo, Vice Presidente Unione Industriali Napoli con delega a Politiche Energetiche, Transizione Ecologica, Sostenibilità Ambientale che ha sottolineato progetti e prospettive per le aziende. Ma anche qualche elemento di criticità e punti di forza.