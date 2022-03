Dall’agroalimentare ai farmaci, commercio bilaterale Italia-Germania in forte recupero nel 2021

Jörg Buck, Consigliere Delegato AHK Italien, ha poi aggiunto: «Il superamento dei livelli pre- pandemia dimostra quanto le catene del valore tra Italia e Germania sia ad alto valore aggiunto e difficilmente sostituibili per entrambe le economie. La pandemia ha favorito la regionalizzazione delle catene, una dinamica che può aprire diverse prospettive ai due Paesi. Il 2021 ci ha consegnato un record, che rappresenta un vero e proprio asset strategico nel contesto di transizione che viviamo, permettendo di sviluppare e approfondire sinergie. È chiaro che oggi sull'interscambio pesano anche preoccupazioni legate alla guerra in Ucraina e alle sanzioni alla Russia, con una possibile contrazione dell'interscambio del 2022, ma i due Paesi hanno tutti gli strumenti per far fronte alla situazione. In questo senso saranno centrali anche le strategie europee, soprattutto in materia di politica energetica».



Governo tedesco,ok accordo solidarietà gas Germania-Italia

Intanto il governo tedesco mercoledì 16 marzo ha approvato un accordo di solidarietà bilaterale fra Germania e Italia, che prevede delle consegne di gas in caso di estrema necessità. Secondo quanto si è appreso da fonti del ministero tedesco, l’accordo sarà firmato il 29 marzo, a margine del Berlin Energy Transition Dialogues, dai ministri Roberto Cingolani e Robert Habeck. Ed entrerà in vigore a partire da quel momento. La Germania ha già firmato un’intesa simile in passato con la Danimarca, e con l’Austria. E ha in programma di stringere accordi del genere anche con altri paesi dell’Ue.