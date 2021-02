Dall’Aifa ai Nas, è allarme truffe vaccini L’Uif: è un business che interessa la criminalità. Rischio di fenomeni corruttivi, usura e manovre speculative di An.C.

Regioni avanti sull'acquisto di vaccini, sos mercato nero

L’Uif: è un business che interessa la criminalità. Rischio di fenomeni corruttivi, usura e manovre speculative

Da una parte la necessità di premere sull’acceleratore della campagna di vaccinazione anti Covid, così da raggiungere quanto prima la cosiddetta “immunità di gregge”. Dall’altra il rischio, che è già realtà, che i vaccini diventino un’occasione per truffare le persone. Alle prese con un’emergenza sanitaria che si prolunga da circa un anno, l’idea di acquisire il siero in tempi stretti, e comunque prima di quello che la macchina organizzativa ha previsto, fa gola.

Gli allarmi non mancano, e truffe vengono segnalate da più parti: dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ai Nas, i Nuclei antisofisticazioni e sanità, all’Uif, l'Unità di informazione finanziaria italiana che vigila contro il riciclaggio (unità indipendente sotto l'egida della Banca d'Italia). E la linea delineata da alcuni presidenti di regione - dal Veneto al Piemonte, dall’Emilia Romagna alla Campania - di cercare i vaccini sul mercato, considerati i ritardi che hanno contraddistinto le forniture da parte delle aziende farmaceutiche produttrici, potrebbe aumentare i rischi di nuove truffe.

Truffe vaccini: Aifa, non derogare da acquisto centralizzato

«Il pericolo delle possibili truffe collegate alla vendita illegale di vaccini anti Covid è anche all'attenzione di Aifa», ha confermato il direttore generale dell'Agenzia, Nicola Magrini. «È fondamentale - ha aggiunto - che non si deroghi dal rispetto delle norme per l'importazione dei farmaci, lavorando semmai per far sì che il meccanismo di acquisto centralizzato gestito dalla Commissione Ue diventi più efficiente e rapido».

Nas, pericolo truffe è reale, indagini in corso

Quello delle possibili truffe collegate alla vendita illegale di vaccini anti Covid è «un pericolo reale di cui i Nas si stanno occupando e si sono occupati anche nei giorni scorsi». La situazione, hanno sottolineato i Carabinieri del Comando Tutela della Salute, «è già alla nostra attenzione e un episodio di tentata truffa, su cui le indagini sono in corso, si è verificato a Perugia», dove è stato individuato un presunto intermediario che cercava di vendere alla Regione una partita di vaccini Astrazeneca. L'azienda ha smentito di esser coinvolta e sull'episodio indaga la procura di Perugia, mentre «su altre indagini c'è massimo riserbo».

L’Uif: è un business che interessa la criminalità

La pandemia ha aperto nuove terreni fertili alla criminalità organizzata e l’Unità di informazione finanziaria italiana che vigila contro il riciclaggio, ha lanciato una nuova allerta dopo quella della scorsa primavera che indicava i rischi del commercio di mascherine e di dispositivi di protezione. Oggi è la campagna vaccinale, ha denunciato. a fare gola ai gruppi criminali. Lo ha messo nero su bianco la comunicazione che la Financial unit italiana guidata da Claudio Clemente ha inviato ai tutti i soggetti che hanno l'obbligo di segnalarle le operazioni sospette. «La progressiva diffusione dei vaccini - si legge nel documento - potrebbe determinare l'insorgere di interessi economici da parte di gruppi criminali e quindi di tipologie di illeciti simili ad altre già individuate in connessione con la pandemia, quali manovre speculative, fenomeni corruttivi, condotte fraudolente o distrattive con riferimento al commercio di vaccini, delle loro componenti, di test per la rilevazione di positività al virus o di falsi medicinali». Lo scorso aprile la Uif aveva richiamato il pericolo di truffe, di fenomeni corruttivi, di possibili manovre speculative,nonché il rischio di usura, di acquisizione diretta o indiretta delle imprese da parte di organizzazioni criminali.