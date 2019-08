Dall’Alaska all’Arizona: idee di viaggio per l’autunno

5' di lettura

Tempo di viaggi anche a settembre e ottobre. E tra le destinazioni preferite dagli italiani ci sono sempre gli Stati Uniti. Dall' inizio dell'anno, secondo l’ente Visit the Usa, la meta è stata scelta dal 4,1% di chi ha intrapreso una lunga vacanza in un altro continente. E se tra il 2009 e il 2017 il numero di arrivi dall'Italia è aumentato del 30%, secondo il National Travel and Tourism Office (NTTO), nel 2023, dei 96 milioni di turisti che gli Stati Uniti accoglieranno, 1,2 milioni arriveranno proprio dall' Italia.





Dove andare

Il periodo autunnale è una delle stagioni migliori (senza folle di turisti e con prezzi più ragionevoli) per cogliere la vivacità urbana e la ricchezza di eventi della grande New York, la più gettonata. Ma anche chi vuole fare esperienze fuori dall'ordinario non ha che l'imbarazzo della scelta. Come andare alla scoperta degli scenari selvaggi dell'Alaska, del leggendario west in South Dakota, restare ammaliati dai panorami mozzafiato punteggiati dai colori del foliage in Colorado o intraprendere uno dei tanti itinerari naturalistici dell'Oregon. Tra le città da scoprire ci sono poi nuove destizioni gourmet emergenti come Tucson in Arizona e Providence in Rhode Island e nell'anno di due grandi anniversari (i 50 anni di Woodstock e i 50 della scoperta della luna) vale la pena anche di esplorare alcune destinazioni legate alla musica e alla scienza.

Brand USA Alaska Ketchikan Totem Bight Citizen Photo: Daniel Volland

In Alaska per aurora boreale

L'Alaska è la destinazione perfetta per i più intrepidi, pronti ad affrontare un viaggio nella wilderness estrema. La fine dell'estate è tra le migliori stagioni per visitare “The Last Frontier” e sperimentare il rafting nel Denali National Park, ammirare i grandiosi ghiacciai da un elicottero, pescare salmoni insieme ai locali nei corsi d'acqua di Anchorage o partire per una lunga escursione lungo l'Iditarod National Historic Trail. E poi a Fairbanks da fine agosto inizia L’”aurora season” che consente di ammirare le magiche luci dell'aurora boreale.





Il Crazy Horse Memorial Black Hills (Brand USA)

Nel South Dakota sulle orme dei leggendari pionieri

Nel South Dakota ci si immerge nella storia sulle orme dei leggendari pionieri. Da Rapid City lungo la I-90 si arriva a Deadwood, l'emblema del selvaggio west, dove giacciono i leggendari esploratori di frontiera Wild Bill Hickok e Calamity Jane e si respira lo spirito di un'epoca passata fatta di pionieri, saloon, pistoleri e febbre dell'oro. Verso sud, lungo la US-385 lo scenario cambia per lasciare spazio all'intenso verde della Black Hills National Forest e del Badlands National Park che, con il suo labirinto di guglie e pinnacoli, offre uno scenario unico per un'escursione in mezzo a una natura sorprendente. Nelle Black Hills si staglia il Crazy Horse Memorial dedicato alla leggenda dei nativi americani, che seppur in costruzione, è già considerato l'ottava meraviglia del mondo. Da non mancare il Custer State Park, che nel 2019 celebra il centenario. Per avvistare la fauna selvaggia si può trascorrere una notte in un ranch e il giorno successivo prendere parte a un game drive per un incontro ravvicinato con antilopi, alci, bufali e soprattutto uno dei 1300 mitici bisonti.