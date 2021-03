Dall’alleanza delle accademie nasce UniversiTim per formare i talenti delle tlc Al via i primi 18 dottorati. Tim sosterrà il progetto con borse di studio per i Phd degli anni 2020-2023 su temi come 5G, IoT, Big data, Intelligenza Artificiale e Cybersecurity di Cristina Casadei

C’è l’Università di Trento. Ma anche il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Milano. Poi il Politecnico di Torino. L’Università di Bologna. E ancora la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università la Sapienza di Roma, l’Università Federico II di Napoli e l’Università di Catania. Sono alcune delle accademie che hanno aderito al progetto UniversiTIM, l’alleanza con le principali Università italiane per promuovere la ricerca e l’attrazione dei giovani talenti sulle tecnologie del futuro. Questo progetto rafforza la relazione con le principali Università italiane che l’azienda sta portando avanti anche con il Progetto Academy, attraverso cui sono stati attivati corsi specialistici e di alta formazione per il perfezionamento scientifico multidisciplinare.

In pratica Tim, che è tra i promotori dell’Operazione risorgimento digitale, sosterrà borse di studio per dottorati di ricerca (PhD) per gli anni accademici 2020-2023 sui temi chiave per la digitalizzazione, dal 5G, a IoT, Big data, Intelligenza Artificiale e Cybersecurity. Salvatore Rossi e Luigi Gubitosi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Tim hanno incontrato da remoto i primi 18 dottorandi vincitori dei bandi di ricerca del progetto che è nato lo scorso anno per creare un ponte tra azienda e mondo accademico. Duplice l’obiettivo: da un lato promuovere la ricerca tecnologica avanzata, dall’altro fare scouting di nuovi talenti nel campo dell’innovazione.

Nei dottorati saranno coinvolte anche alcune società del gruppo come Olivetti, la digital farm per le soluzioni di Internet of Things (IoT), e Telsy, che sviluppa soluzioni dedicate alla sicurezza nelle telecomunicazioni. Grazie a questo progetto i dottorati finanziati da Tim permetteranno ai giovani talenti di sviluppare esperienze di ricerca sulle nuove tecnologie con il supporto dell’azienda lungo l’intero percorso di studio e il coinvolgimento diretto nella vita aziendale.