Dall’alluminio all’olio: i costi che mettono in crisi l’industria ittica

Anche il comparto delle conserve ittiche è colpito dal caro materie prime. Al centro dell'attenzione dell’opinione pubblica c'è soprattutto l'incremento dei costi dell'energia e del gas e il relativo impatto sull'economia del Paese, ma c’è anche il caso dell'aumento di materie prime meno conosciute che possono mettere in ginocchio un intero settore: la scatoletta in banda stagnata, ad esempio, principale materiale di imballaggio per le conserve ittiche, incide per circa il 30% sui costi di produzione delle e nel 2021 ha visto crescere i prezzi delle materie prime che la compongono, in alcuni casi sino all'85%.

«Un aumento che impatta in modo rilevante sul settore, considerando che le aziende che producono conserve ittiche in Italia utilizzano ogni anno circa 650 milioni di scatolette (peraltro riciclate in maniera efficiente), per un totale di circa 16mila tonnellate di banda stagnata. A questo si aggiungono - lamenta in una nota l’Ancit (Associazione Conservieri Ittici e delle Tonnare) - altri ambiti su cui il caro prezzi ha un effetto diretto sugli approvvigionamenti di interesse delle industrie conserviere ittiche».

Uno studio della società di data analysis in ambito economico StudiaBO ha analizzato e calcolato le dinamiche di prezzo relative agli approvvigionamenti nella filiera delle conserve ittiche, nel biennio 2020-2021: «Gli effetti del caro prezzi ruotano sostanzialmente su cinque ambiti, a partire dalle materie prime per la fabbricazione degli imballaggi metallici: i prezzi di acciaio (coils) e stagno necessari per produrre la banda stagnata, di cui è costituita la scatoletta sono cresciuti in media nel 2021 del +60% per i laminati a caldo e +30% per i laminati a freddo, mentre il prezzo dello stagno al London Metal Exchange (LME) ha registrato un aumento prossimo al +85%. Anche il prezzo dell'alluminio, materia prima per alcuni imballaggi metallici, ha registrato un incremento complessivo prossimo al +41% (LME), rispetto alla media del 2020».

Il settore conserviero ittico si è poi dovuto confrontare con gli aumenti record delle commodity energetiche che hanno registrato un incremento medio complessivo del +54,8% in euro rispetto alla media del 2020. L’aumento dell'energia ha fatto lievitare anche i costi degli imballaggi ausiliari (carta, cartone, plastica, vetro). Discorso a parte per l'incremento esponenziale dei costi della logistica: «I noli marittimi dei container - aggiunge Ancit - che rappresentano la principale modalità di trasporto della materia prima, il tonno, hanno avuto un incremento impressionante dei prezzi a livello internazionale. Il prezzo del trasporto su container, misurato dal Word Container Index è cresciuto del + 243% rispetto al 2020, salendo su un livello di massimo storico. Gli aumenti di energia e di trasporto incideranno negativamente anche sui costi del tonno in particolare per la pesca, la conservazione e il trasporto».

Infine, i prezzi dell'olio d'oliva utilizzato dall'industria conserviera ittica hanno segnato aumenti significativi, fino al +38,4%.