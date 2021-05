Dall’alternanza in azienda le informazioni reali per risolvere la prova

2' di lettura

Mercoledì 16 giugno per migliaia di studenti inizieranno ufficialmente gli esami di Stato 2021. Tra alti e bassi sono arrivati alla fine delle superiori e il rientro in presenza per le ultimissime settimane li ha fatti ritrovare più grandi, da certi punti di vista più autonomi e da altri assolutamente e meravigliosamente adolescenti in procinto di arrivare agli esami, di viverli, come un bellissimo rito di passaggio. Tra qualche settimana la scuola, per quanto vissuta in modo così particolare rispetto ai compagni che negli anni li hanno preceduti, li congederà per lasciarli al mondo dei grandi, nonostante forse avrebbero bisogno di restarci ancora un po’ tra quei banchi, nella propria classe e con i propri compagni.

Per gli Istituti tecnici economici, l’economia aziendale rappresenta la materia d’indirizzo per l’elaborato d’indirizzo da consegnare entro il 31 maggio, affiancata dalle lingue, dall'informatica o dall’arte e la geografia a seconda delle specifiche articolazioni scelte dagli studenti. Ad esempio per il corso di Relazioni Internazionali per il Marketing gli allievi prepareranno il proprio elaborato combinando alle competenze tecniche delle discipline economiche quelle relative alla lingua inglese, come nella traccia che segue: «Il controller di Alfa spa, impresa industriale, rileva che la produzione del componente VZ65, a differenza delle altre, negli ultimi anni ha fatto registrare una contrazione delle vendite per la concorrenza di prodotti simili offerti a un prezzo più contenuto. Il consiglio di amministrazione lo incarica di individuare gli effetti, sul punto di equilibrio, delle seguenti scelte:

• riduzione del prezzo di vendita mantenendo inalterate le caratteristiche del prodotto

• aumento dei costi fissi per realizzare innovazioni tecnologiche sul prodotto

Avendo particolare cura di descrivere, anche graficamente, gli effetti di questi due possibili anche attraverso l’analisi del margine di contribuzione riveste nelle scelte aziendali. Describe the break even point chart and the meaning it represents for the company in terms of profitability and possible strategies».