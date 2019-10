Nobel economia a Banerjee, Duflo e Kremer: il rigore della scienza nella lotta alla povertà C’è continuità nell'assegnazione del premio Nobel a Banerjee, Duflo e Kremer, un anno dopo Nordhaus e Romer. Tutti intellettuali che migliorano la qualità e l'efficacia delle politiche pubbliche: quest'anno la lotta alla povertà, lo scorso il contrasto al cambiamento climatico e il sostegno al cambiamento tecnologico di Andrea Goldstein

C'è continuità nell'assegnazione del premio “Nobel” (perché in realtà si tratta del premio della banca centrale di Svezia in memoria di Alfred Nobel) ad Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer, un anno dopo aver ricompensato William Nordhaus e Paul Romer.

Consiste nel riconoscere intellettuali (perché di ciò si tratta, per quanto il termine sia spesso vituperato, persino dagli economisti stessi) che attraverso le proprie ricerche e formule matematiche migliorano la qualità e l'efficacia delle politiche pubbliche – quest'anno la lotta alla povertà, lo scorso il contrasto al cambiamento climatico e il sostegno al cambiamento tecnologico.

I tre docenti insigniti hanno diversi punti in comune. Insegnano a pochi chilometri di distanza, tra Cambridge (Kremer a Harvard) e Boston (cioè Mit), a dimostrazione del valore delle agglomerazioni come elemento catalizzatore delle conoscenze e dei talenti. Sono abbastanza giovani, per un Nobel e non solo: Banerjee ha 58 anni, Kramer 55 e la Duflo neanche 47. Sono anche molto globali, perfino sul piano personale, come dimostra il fatto che l'indiano Banerjee e la francese Duflo abbiano un giovane figlio americano. Per ciò che attiene al contributo al progresso della ricerca economica, infine sono pionieri dell'applicazione del metodo sperimentale all'economia dello sviluppo, pur con differenze.

Banerjee e Duflo (allieva del primo) si sono concentrati sulla povertà, per capire prima di metterle in atto quali politiche ottengano i migliori risultati. La loro tesi è che il fallimento di decenni e miliardi si spieghi dal prevalere di ignoranza, ideologie e inerzie rispetto all'analisi rigorosa e precisa. Il metodo sperimentale consiste nel separare la popolazione (cioè un campione della popolazione totale) in due gruppi, facendo beneficiare del programma che si vuole testare solo uno. Gli individui sono assegnati in maniera aleatoria (random) a un gruppo, così da eliminare ogni pregiudizio nella selezione. Se così non fosse, risultati diversi potrebbero essere dovuti a fattori diversi dall'essere o meno esposti al programna.