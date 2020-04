Dall’Anpi ai comuni, la festa del 25 aprile è una maratona web Pace fatta con il governo. Le associazioni partigiane potranno partecipare alle celebrazioni per il 75 anniversario della Liberazione di Andrea Gagliardi

Bandiere tricolori alla finestra e 'Bella ciao' cantata all’unisono il 25 aprile alle 15: così l’Associazione dei partigiani propone di festeggiare il giorno

della Liberazione, nella stessa ora in cui ogni anno a Milano

parte di solito il corteo nazionale, quest’anno impossibile per l'emergenza coronavirus. Sospese le manifestazioni in piazza, sarà una festa della Liberazione celebrata soprattutto sul web.

Rientrato lo scontro Anpi-governo

Il tutto mentre è tornata la pace fra l'Anpi e il governo grazie alla nota di Palazzo Chigi che ha puntualizzato come le associazioni partigiane potranno partecipare alle celebrazioni per il 75 anniversario della Liberazione (con la deposizione di una corona al monumento o altro luogo significativo della Resistenza locale, ndr) «naturalmente in forme compatibili con l'attuale situazione di emergenza». A una prima lettura una circolare del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro sembrava impedirlo, suscitando una dura reazione dei rappresentanti dell'Anpi, che hanno poi espresso «soddisfazione per il chiarimento espresso dal sottosegretario Fraccaro» .

A Milano celebrazioni per 75 anni a Palazzo Marino

Niente corteo dunque a Milano per celebrare i 75 anni dalla Liberazione, ma una cerimonia di celebrazione a Palazzo Marino, sede del Comune, con il sindaco, Giuseppe Sala. La cerimonia si terrà alle 12 e potrà essere seguita da tutti i cittadini anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune. Sabato, per ricordare l’anniversario della Liberazione è stata anche lanciata, da Anpi, Aned (associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) e molte altre realtà, l'iniziativa 'Stringimi forte Milano'. Alle ore 17 sulle pagine Facebook di Anpi Milano e Aned si terrà una diretta di 75 minuti con canti e letture.

A Torino una maratona online ore con 300 ospiti

Una maratona di otto ore con 300 ospiti. Così Torino per la prima volta si prepara a celebrare la Liberazione. Per il 25 aprile sarà tutto sul web. Si parte alle 10 e si arriva fino alle 18, con i festeggiamenti che saranno trasmessi in diretta sulla pagina web della Stampa. (www.lastampa.it). All'appello hanno risposto artisti, scrittori, storici, sociologi e politologi.

Un corteo virtuale con 'Bella ciao' a Palermo

A Palermo due dirigenti dell'Anpi hanno promosso il «corteo virtuale, Italia che resiste». Si chiama così il gruppo creato su Facebook che in pochi giorni ha raccolto oltre 33 mila adesioni. Nella pagina vengono raccolte soprattutto le testimonianze, i ricordi, le storie di tanti protagonisti della Resistenza. Per la prima volta sono raccontate le vicende di partigiani siciliani militanti nelle brigate al Nord.