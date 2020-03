Dall’antiterrorismo al coronavirus: così un’azienda israeliana traccia l’epidemia Il software della Nso incrocia i dati dei cellulari delle persone infette con quelli delle compagnie nazionali di telefonia mobile per individuare possibili contagi

Un poliziotto israeliano aiuto un ispettore del ministero della Salute a indossare gli indumenti protettivi - Reuters

Se si possono tracciare le persone allora si può tracciare anche il coronavirus, che usa le persone come veicolo di diffusione. Devono averci pensato alla Nso, l’azienda israeliana specializzata in spyware e accusata anche di aver hackerato nientemeno che lo smartphone dell’uomo più ricco del mondo: Jeff Bezos, il patron di Amazon. La Nso ha negato decisamente il proprio coinvolgimento, ma questa è un’altra storia.

L’azienda ha annunciato di aver sviluppato una tecnologia in grado, appunto, di dare un contributo importante al contrasto all’epidemia da coronavirus. Come? Analizzando enormi volumi di dati per mappare i movimenti delle persone contagiate e per identificare con chi sono venute in contatto. Questi dati possono poi essere utilizzati per fermare la diffusione dell’infezione.

Il software sviluppato dalla Nso raccoglie ed elabora le informazioni relative al tracciamento dei telefoni cellulari delle persone infette per un periodo di due settimane - il tempo di incubazione del coronavirus - e poi confronta questi dati con quelli raccolti dalle compagnie nazionali di telefonia mobile che individuano i cittadini che sono stati nelle vicinanze del paziente per più di 15 minuti e sono vulnerabili al contagio.

Un processo complesso, imponente e delicato, come ricorda l’agenzia Bloomberg che ha raccolto le informazioni sulla tecnologia israeliana da una fonte vicina all’azienda. Il prodotto della Nso è in fase di test e il tipo di tecnologia si avvicina molto, almeno concettualmente, a quella impiegata normalmente nell’ambito dell’antiterrorismo, tanto che nello stesso Stato di Israele non mancano le voci critiche che parlano di rischio elevato di invasione della privacy dei cittadini.

Un’azienda al centro della cronaca

A far sorgere preoccupazioni legittime tra i cittadini non c’è solo il clamoro caso già citato che avrebbe coinvolto Bezos, ci sono anche le voci relative al sospetto che i software dell’azienda siano stati impiegati dall’Arabia Saudita nel caso dell’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi; ma anche in questo caso la Nso nega tassativamente, ricorda Bloomberg. E poi c’è Whatsapp, che ha intentato una causa contro la società israeliana , accusandola di aver utilizzato la piattaforma di messaggistica per veicolare il suo spyware. Ma anche queste sono altre storie.