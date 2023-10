Dall’Antitrust UK via libera a Microsoft per l’acquisizione di Activision Blizzard

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Autorità di vigilanza della concorrenza del Regno Unito ha approvato l’acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard Inc. da parte di Microsoft Corp., rimuovendo l’ultimo grande ostacolo normativo globale che impediva il completamento del più grande accordo mai realizzato. L’Autorità per la concorrenza e i mercati ha dichiarato oggi che l’offerta ristrutturata di Microsoft di vendere alcuni diritti di gioco all’editore francese Ubisoft Entertainment SA ha soddisfatto tutte le preoccupazioni sulla concorrenza che aveva. L’agenzia ha affermato che manterrà prezzi competitivi e servizi migliori.

In pratica, la cessione dei diritti del cloud gaming di Activision ad Ubisoft e non a Microsoft ha convinto l’Authority britannica che, con una comunicazione pubblicata stamane, ha dato il via libera all’acquisizione. Microsoft non avrà il controllo di un mercato a così rapido sviluppo e Ubisoft deterrà i diritti «per tutti i contenuti per PC e console di Activision prodotti nei prossimi 15 anni».

Accordo in bilico da mesi

L’accordo è rimasto in bilico per mesi poiché si è scontrato con le preoccupazioni delle autorità di regolamentazione antitrust globali, incluso un veto iniziale da parte del Regno Unito. Tuttavia, ha guadagnato uno slancio inaspettato dopo che Microsoft ha superato la contestazione della Federal Trade Commission sull’accordo. L’Unione Europea aveva approvato l’accordo con richieste di modifiche a maggio. L’Antitrust britannico era, dunque, rimasto, l’unico regolatore ad ostacolare l’intesa.

«Abbiamo inviato un chiaro messaggio a Microsoft che l’accordo sarebbe stato bloccato a meno che non avessero affrontato in modo esauriente le nostre preoccupazioni e non avessero mantenuto la nostra posizione su questo punto – ha affermato Sarah Cardell, amministratore delegato dell’Atiorità per la Concorrenza e il Mercato UK –. Con la vendita dei diritti di streaming cloud di Activision a Ubisoft, ci siamo assicurati che Microsoft non possa avere il controllo su questo mercato importante e in rapido sviluppo. Con la crescita del cloud gaming, questo intervento garantirà ai cittadini prezzi più competitivi, servizi migliori e maggiore scelta».

Il cloud gaming in mano a Ubisoft

L’Authority britannica, insomma, ritiene di aver risolto la problematica principale, ovvero quella che bloccava il via libera all’acquisizione. Il cloud gaming in mano ad Ubisoft impedirà che la distribuzione di titoli come Call of Duty e World of Warcraft finiscano sotto il monopolio di Microsoft, che era quello che chiedeva l’Authority sin dall’inizio.