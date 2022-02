Dall’Aquila a Genova, tutti gli appuntamenti clou delle prossime amministrative

Palermo

Qui pesano anche le dinamiche a livello regionale, con la tensione tra il governatore Nello Musumeci (sostenuto da FdI) e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micchichè (Fi). Con il Pd che, dopo l’era del sindaco uscente Leoluca Orlando, cerca di staccare i centristi dalla destra e allargare ancora di più il proprio campo. Il deputato dem Carmelo Miceli si è detto pronto a scendere in campo. Mentre Italia Viva, con Matteo Renzi, ha lanciato la candidatura del senatore Davide Faraone. Nel centrodestra, Diventerà Bellissima (la formazione di Musumeci) ha annunciato come candidato il parlamentare regionale Alessandro Aricò, mentre Fratelli d'Italia vuole puntare sulla deputata Caterina Varchi.

Verona

Il sindaco uscente di centrodestra, Federico Sboarina, è passato dalla Lega a Fratelli d’Italia. Nei giorni scorsi sembrava imminente l’intesa di tutti i partiti della coalizione sulla riconferma di questo nome, ma Forza Italia ha frenato. A sparigliare potrebbe essere l’ex sindaco leghista Flavio Tosi, con la sua formazione Fare! Nel centrosinistra, l’ex calciatore Damiano Tommasi si è detto disponibile a essere il candidato sindaco di una coalizione di centrosinistra. Ma il Pd potrebbe puntare su un’altra carta coperta, e soprattutto bisogna capire ora cosa farà il M5S.

Parma

Il sindaco uscente (ex m5S) Federico Pizzarotti sarebbe in trattativa con il Partito Democratico per dare vita a una coalizione di centrosinistra che potrebbe allargarsi anche ad Azione e Italia Viva. Come candidato si potrebbe puntare sul vicesindaco Marco Bosi. Ma il Pd potrebbe decidere di arrivare alla definizione attraverso primarie di coalizione. Difficile però che il M5S entri in una alleanza con l’ex Pizzarotti. Nel centrodestra ancora nulla di ufficiale. Per ora l’unico nome che circola e che potrebbe unire la coalizione è quello dell'ex sindaco Pietro Vignali.

Catanzaro

Con il sindaco uscente di centrodestra Sergio Abramo (ex Fi ora nei centristi di Coraggio Italia) non più ricandidabile, il centrodestra è ancora in alto mare. Con Fi lacerata da faide interne, potrebbe essere FdI ad esprimere il candidato. Ma non è escluso che si punti su un civico (si è parlato del presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara). Tutto da decidere anche nel centrosinistra, dove il Pd dovrebbe confermare l’allenaza con il M5S.