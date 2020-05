Dall’arnia da adottare ai cacio bond: la creatività in agricoltura per la Fase 2

Igienizzante al rosmarino

In Toscana invece per affrontare la crisi e le difficoltà della ripartenza – spiega Coldiretti - si riconverte anche l’agricosmetica con il rosmarino che al posto di profumi e acque aromatizzate ora serve per produrre gel disinfettante grazie al matrimonio con l’alcool alimentare di alcuni liquorifici.

Agriturismo a domicilio

Ma con l’emergenza non c’è solo chi ha destinato le coltivazioni a nuovi utilizzi, ma anche chi si è dovuto inventare nuovi modi di fare impresa come negli agriturismi per il quali il lockdown ha significato il blocco dell’attività ricettiva e di ristorazione. Per questo «molti si sono dedicati alle consegne a domicilio per non far mancare prodotti freschi, locali e di stagione alle famiglie e in Piemonte c'è chi ha dato la possibilità di prenotare on line il menù da ritirare o da ricevere a casa con un “kit” che oltre al cibo contiene le istruzioni per assemblarlo, preparalo e presentarlo in tavola nel migliore dei modi».

Siepi come separatori anticontagio

C’è anche chi ha escogitato siepi anti contagio per bar, ristoranti, spiagge e locali pubblici con piante e fiori come barriere verdi per bloccare il droplet aereo portatore del virus, grazie a tecnologia e internet – sottolinea la Coldiretti – si può continuare a stare vicini pur rimanendo lontani fisicamente.

Web wine tasting

In Campania le cantine in collaborazione con Coldiretti hanno lanciato i “web wine tasting” con allievi in tutto il pianeta con cui ci si collega per lezioni in diretta online sulla degustazione del vino e dei formaggi in contemporanea dopo aver spedito a casa i campioni da assaggiare.

Tutorial sul web sono utilizzati anche dalle fattorie didattiche in Toscana e Veneto per raccontare a grandi e bambini il mondo delle stalle, dei pascoli, la mungitura i fiori e le erbe dei campi.