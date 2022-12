Dall’arte al cinema, parità cercasi: poche donne e pagate fino a un terzo in meno dei colleghi

Più ampio è il budget meno donne ci sono

Una fotografia della situazione nel cinema italiano è arrivata dalla ricerca dell’associazione “Women in film, Television & Media Italia” presentata nel 2019, in occasione della firma, da parte della Biennale di Venezia e di altri festival, di una lettera di impegno sulla trasparenza dei dati. Dal 2008 al 2018, il periodo oggetto di analisi, la presenza femminile è stata del 15% e diminuisce all’aumentare del budget e della durata dei prodotti. Anche l’Osservatorio europeo sul cinema e la fiction per la Tv segnala come l’Italia sia più indietro di almeno 5 punti rispetto alla media europea.

Il «sipario di cristallo» nei teatri

Secondo un’indagine condotta dal collettivo Amleta, la media nazionale della presenza femminile nei teatri italiani è del 32,4%, le registe sono il 21,6%, le drammaturghe il 20,7%. «Le narrazioni che vanno in scena - recita il rapporto - sono realizzate principalmente da uomini». Se si isolano i palcoscenici principali, le percentuali si abbassano ancora, con le registe che scendono al 17,1% e le drammaturghe al 14,6%. Si chiama «sipario di cristallo»: la presenza delle donne diminuisce avvicinandosi alle posizioni apicali. Nella musica e nell’arte non va meglio, anche se mancano dati strutturati.

Tv, si arriva al 40% di donne solo nell’intrattenimento Rai

La sottorappresentazione delle donne è una costante dei programmi televisivi. Si arriva a sfiorare il 40% di presenza solo nei programmi di intrattenimento e fiction di produzione Rai e ci si ferma al 15,8% nelle trasmissioni sportive. Nei film e nelle fiction solo 4 ruoli su 10 centrali o rilevanti sono attribuiti alle donne. Ma se si tratta di personaggi over 65 solo il 25% delle parti va alle attrici. Disturba ancora vedere donne non più giovani sullo schermo?

Borgonzoni: «Sinergia con Istat per dati puntuali»

«Bisogna lavorare per tenere alta l’attenzione su questi temi», ha riconosciuto il ministro Sangiuliano. Al Sole 24 Ore la sottosegretaria Borgonzoni tiene a sottolineare innanzitutto l'importanza di un monitoraggio ufficiale degli squilibri nelle diverse carriere della cultura: «Con questo obiettivo è stato sottoscritto un protocollo tra il ministero e l'Istat: inaugura un percorso pluriennale di analisi ed elaborazione che sarà utile anche per la comparazione dei dati nel tempo».

«Attivare un tavolo per integrare i libri di testo»

Disporre di una misurazione scientifica del gap di genere significa intervenire chirurgicamente per colmarlo. Borgonzoni non ha dubbi su quale sia la prima azione da compiere: «L'attivazione di un tavolo tra istituzioni, editori e associazioni che porti a una revisione sistematica di tutti i testi scolastici per l'infanzia. Troppe donne che hanno fatto grande il nostro Paese non ci sono. Artemisia Gentileschi è l'unico nome che fortunatamente viene citato, ma Laura Bassi, Lavinia Fontana e tutte le altre dove sono? Bisogna sanare il racconto partendo dai bambini. E farlo con metodo».