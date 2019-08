Dall’ascolto attivo alla gestione del silenzio, le «dritte» per un buon navigator

Guarda il video - Scontro Di Maio-De Luca sui navigator, contestazione a Roma

Le dritte sulla gestione del rapporto con il beneficiario del reddito

Il testo fornisce alcune “dritte” utili al navigator, a cominciare dalla gestione del rapporto umano con il beneficiario del sostegno al reddito. «Per acquisire tutte le informazioni necessarie per conoscere nel dettaglio la condizione esistenziale e professionale del Beneficiario - si legge nel documento -, l’operatore deve saper costruire un rapporto di reciproca fiducia e stima con l’utente. In quest’ottica è necessario che i Centri per l’impiego acquisiscano competenze ed abilità nella gestione del colloquio conoscitivo e degli aspetti emotivi che si manifestano nella relazione». Anche perché il Patto per il lavoro «dovrebbe includere tutte le dimensioni importanti della vita di una persona».

L’«ascolto attivo» e come ottenerlo

Due parole chiave: «Ascolto attivo». A chiarire di che si tratta è lo stesso vademecum: «Il CpI costruisce un rapporto di fiducia, condizione necessaria per poter acquisire tutte le informazioni, manifestando apertamente il suo interesse per ciò che dice il Beneficiario. Questa modalità di relazione è detta ascolto attivo (talvolta ascolto riflessivo)». Ci sono delle tecniche per raggiungere questo tipo di ascolto: «mantenere un’espressione del viso empatica e un linguaggio del corpo attento nei confronti del Beneficiario; fare cenni affermativi con la testa mentre viene mantenuto il contatto visivo; vocalizzare suoni affermativo con la voce (ad es. “mmhmm”); ripetere in maniera riflessiva i principali punti espressi dal Beneficiario; chiarire l’affermazione del Beneficiario mediante espressioni quali, ad esempio, “Se ho capito bene;

Lei ha detto …”; riportare al Beneficiario i sentimenti da lui espressi, ad esempio “Sembra che questo la faccia arrabbiare…”».

Navigator interessato all’interlocutore, mai giudicante

Di qui, l’ennesima dritta per raggiungere l’obiettivo: «La chiave di un ascolto attivo - si legge nel manuale del navigator - è mantenere un atteggiamento non giudicante e mostrare, in maniera naturale e autentica, una sincera preoccupazione per ciò che viene detto. L’aspetto cruciale - rileva ancora il vademecum - è che l’operatore deve essere interessato all’interlocutore, empatico, non invadente e mai giudicante».

Il beneficiario può arrivare a esprimere rabbia repressa

L’ascolto attivo «può condurre alla manifestazione di emozioni rimaste precedentemente inespresse». Il manuale avverte il navigator: «Può darsi che i partecipanti parlino di cose che non hanno mai condiviso prima o che piangano per perdite o difficoltà, o esprimano della rabbia repressa. Nel caso in cui ciò accada, il CpI deve semplicemente accoglierlo come parte di quel processo che conduce un Beneficiario dal passato verso un nuovo futuro».