Dall’Asia all’America Latina: quali sono i Paesi in piena emergenza coronavirus

I paesi in cui la pandemia infuria possono essere guardati come esperimento in vista di una possibile seconda ondata autunnale

Mentre l’Europa si può concedere il lusso di pensare se andare in vacanza in Grecia, Spagna o Italia perché ovunque è stato raggiunto il picco tranne che in Svezia e in Polonia, altre parti del mondo sono ancora accerchiate dal virus. Non è questione di un singolo focolaio che scoppia in una scuola (come in Francia) o dopo una messa (come in Germania) o in una clinica (come a Roma). È una situazione ben più grave.

È la prima ondata che non è mai finita come negli Stati Uniti. Che si allarga come un’ombra in paesi sterminati e popolosi come Brasile, India e Indonesia. Che arriva in paesi completamente impreparati a gestire l’emergenza. Come tutta l’America Latina dove i malati muoiono per strada, come in Ecuador, o dove un minifocolaio scoppia persino nel governo con tre ministri positivi come in Cile.



In questo inizio giugno in Italia e in Europa si parla dunque di coda epidemica, alcuni virologi mettono in dubbio l’arrivo di una seconda ondata ma i mercati già cadono sicuri che arriverà. Da una parte l’ottimismo giustificato del ministro delle finanze tedesco,Olaf Scholz, esponente di uno dei pochi paesi autorizzati all’ottimismo vista l’efficiente gestione dell’emergenza.

Stati Uniti, emergenza continua

Alla parte opposta, gli Stati Uniti con il Texas trumpiano delle manifestazioni anti-chiusura pronto a richiudere perché i contagi aumentano, gli ospedali si riempiono e i posti di terapia intensiva sono quasi al limite. In mezza dozzina di Stati tra cui Texas e Arizona aumentano i casi mentre le manifestazioni per la morte dell'afroamericano George Floyd con gli inevitabili assembramenti non hanno certo aiutato una una situazione sanitaria sempre precaria che non avrà il tempo di normalizzarsi nei 50 stati se come temono le borse arriverà una seconda ondata.