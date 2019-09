Dall’assemblea Onu alla Nadef, le prime scadenze del governo Conte

Legge di bilancio e stop all’aumento Iva

Conte presenzierà poi al Consiglio europeo di Bruxelles il 17 e 18 ottobre dedicato a un primo esame della legge di bilancio, ultimo vertice dell’esecutivo comunitario uscente. Sarà con la legge di bilancio che il governo dovrà affrontare il problema economico principale: trovare i 23 miliardi di euro necessari ad evitare l’aumento automatico dell’Iva. Una parte delle risorse necessarie a scongiurare questo aumento arriverà probabilmente dai “risparmi” di spesa proprio per quota 100 e reddito di cittadinanza, due misure per cui ha fatto richiesta un numero di cittadini inferiore alle aspettative. È anche probabile che la Commissione Europea conceda all’Italia margini di flessibilità piuttosto ampi.

Il compromesso sul taglio dei parlamentari

Un altro dei primi provvedimenti in agenda è il taglio del numero dei parlamentari. Manca solo un voto della Camera e la riforma sarà legge. Pd e M5S sembrano aver raggiunto un compromesso accompagnando la riforma a una modifica della legge elettorale in senso proporzionale. Stando all'accordo raggiunto dalle due forze politiche, questo compromesso sembra ora esteso fino ad includere altri aspetti di riforma costituzionale.

Nel testo del programma di governo si legge infatti che il taglio dovrà essere accompagnato da «una riforma dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati» e da «una revisione costituzionale volta a introdurre istituti che assicurino più equilibrio al sistema e che contribuiscano a riavvicinare i cittadini alle Istituzioni». Insomma, l'accordo sembra raggiunto su un programma abbastanza vasto da richiedere tempo per essere messo a punto, il che sembra essere un buon viatico per la stabilità e la durata del governo.