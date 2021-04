Dall’assistenza domiciliare alle case di comunità, ecco la sanità post Covid finanziata dal Recovery

La revisione degli Irccs

Del totale dei fondi destinati all’ambito della sanità, 8,63 miliardi di euro sono dedicati all’innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale. I comparti di intervento per questo capitolo riguardano tra l’altro l’aggiornamento tecnologico e digitale, incluso il completamento e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (con un investimento di 7,36 mld complessivi) e la Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico (1,26 miliardi). Allo scopo di rinsaldare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure

sanitarie è stata inserito l’aggiornamento dell’assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e delle politiche di ricerca del ministero della salute, una riforma troverà attuazione con un decreto legislativo entro la fine del 2022. La revisione della governance degli istituti sarà conseguita attraverso un miglioramento della gestione strategica degli Istituti e una più efficace definizione delle loro aree di competenza. Si prevede inoltre di differenziare gli Irccs a seconda delle loro attività, creare una rete integrata fra e facilitare lo scambio di competenze con le altre strutture del Ssn.

Ammodernamento del parco tecnologico

Previsto l’ammodernamento digitale del parco tecnologico ospedaliero, tramite l’acquisto di 3.133 nuove grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico più vecchie di 5 anni, sia con interventi finalizzati al potenziamento del livello di digitalizzazione di 280 strutture sanitarie sede di Dipartimenti di emergenza e accettazione (Dea) di I e II livello. Inoltre, l’intervento contempla il rafforzamento strutturale degli ospedali del Ssn, attraverso l’adozione di un piano specifico di potenziamento dell’offerta ospedaliera tale da garantire: il potenziamento della dotazione di posti letto di terapia intensiva (+3.500 posti letto per garantire lostandard di 0,14 posti letto di terapia intensiva per 1.000 abitanti) e semi-intensiva (+4.225 posti letto); il consolidamento della separazione dei percorsi all’interno del pronto soccorso; l’incremento del numero di mezzi per i trasporti secondari. La spesa complessiva per l’investimento è pari a 4,05 miliardi di euro.

Fascicolo sanitario elettronico, si cambia

Un obiettivo del Pnrr è il potenziamento del Fse per garantirne la diffusione, l’omogeneità e l’accessibilità su tutto il territorio nazionale da parte degli assistiti e operatori sanitari. Il Fse svolgerà tre funzioni fondamentali: da punto di accesso per le persone e pazienti per la fruizione di servizi essenziali forniti dal Ssn; database per i professionisti sanitari contenente informazioni cliniche omogenee che includeranno l’intera storia clinica delpaziente; strumento per le Asl che potranno utilizzare le informazioni cliniche del Fse per effettuare analisi di dati clinici e migliorare la prestazione dei servizi sanitari.

Superare l’imbuto formativo

L’investimento prevede l’incremento delle borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimento triennali; l’avvio di un piano straordinario di formazione sulle infezioni ospedaliere a tutto il personale sanitario e non sanitario degli ospedali; l’attivazione di un percorso di acquisizione di competenze di management per professionisti sanitari del Ssn, al fine di prepararli a fronteggiare le sfide attuali e future in una prospettiva integrata, sostenibile, innovativa, flessibile,sempre orientata al risultato; l’incremento dei contratti di formazione specialistica per affrontare il cosiddetto “imbuto formativo”, vale a dire la differenza tra il numero di laureati in medicina e il numero di posti di specializzazione post-laurea previsto e garantire così un adeguato turn-over dei medici specialisti del Ssn.

Meno discrezionalità nella nomina dei dirigenti

Infine il capitolo del Pnrr dedicato alla promozione della concorrenza non tralascia il campo sanitario su un tema assai spinoso. «Con riguardo all’erogazione dei servizi a livello

regionale, occorre introdurre modalità e criteri più trasparenti nel sistema di accreditamento, anche al fine di favorire una verifica e una revisione periodica dello stesso, sulla base dei risultati qualitativi ed effettivamente conseguiti dagli operatori». Inoltre, e siamo al punto, «è necessario intervenire sulla legislazione in materia sanitaria per ridurre i poteri discrezionali eccessivamente ampi nella nomina dei dirigenti ospedalieri».