Vaccini: dall’«Astranight» al last minute, gli incentivi delle regioni per smaltire le dosi

Vaccinazioni “a sportello” (cioè ad accesso libero, senza prenotazione e convocazione) e giornate speciali (come l’AstraNight di sabato 8 maggio a Matera) sono gli strumenti che le Regioni mettono in campo per promuovere la campagna vaccinale. Soprattutto al Sud, dove si concentrano i valori più bassi di somministrazioni in rapporto alla popolazione (Campania, Calabria e Sicilia sono nelle ultime tre posizioni) e le dosi di vaccino vengono smaltite con più difficoltà (Sicilia, Calabria e Sardegna chiudono la graduatoria nel rapporto dosi disponibili/dosi somministrate). Iniziative che però vengono accompagnate da polemiche.

“Astranight” a Matera (con polemiche)

Come nel caso di “AstraNight” di sabato 8 maggio, quando a Matera, dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo, nella tenda donata dal Qatar e allestita come punto vaccinale in uno dei parcheggi dell’ospedale Madonna delle Grazie, potranno vaccinarsi con AstraZeneca, senza prenotazione, 750 persone tra i 60 e i 79 anni, con la priorità assegnata ad alcune fasce di disabili.

L’annuncio del presidente della Regione, Vito Bardi, ha provocato le critiche di chi contesta il metodo scelto. Cgil, Cisl e Uil della provincia di Matera ne hanno chiesto l’annullamento per il pericolo di assembramento e la violazione del coprifuoco. «L’iniziativa - hanno scritto i sindacati - è veramente assurda se si considera che la platea dei destinatari non è composta da giovani o giovanissimi ma da persone nella fascia di età 60-79, tra le quali, dovrebbero essere vaccinate prioritariamente alcune categorie di soggetti fragili». La Basilicata ha ricevuto 63.600 dosi di AstraZeneca ma 30mila sono ancora in frigorifero: la percentuale di utilizzo (53%) è tra le più basse, battuta solo dalla Sicilia (50%).

Il metodo “a sportello” era stato già utilizzato dalla Regione in Basilicata a metà aprile quando per tre giorni circa cinquemila persone, tra i 60 e i 79 anni, si sono vaccinate con AstraZeneca dopo essersi presentate, senza prenotazione, nei punti vaccinali nei pressi degli ospedali di Potenza e Matera.

In Campania vaccini anche a chi ha meno di 30 anni

Era invece aperto a tutte le fasce d’età l’«open day» di Marcianise (Caserta) andato avanti per 13 ore a partire dalle 14 del 3 maggio. Alla fine quasi 2.500 le persone vaccinate, tra cui centinaia di ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni. L’Asl di Caserta ha annunciato un nuovo evento per martedì 11 maggio: sarà un “Astra day” di 24 ore a partire dalle 6 del mattino e riguarderà le persone maggiorenni residenti nel territorio dell’Asl di Caserta. L’accesso non sarà libero come a Marcianise ma chi vorrà vaccinarsi dovrà registrarsi dalla mezzanotte dell’8 maggio. La Campania è riuscita finora a utilizzare l’81% delle scorte di Astrazeneca, valore superiore di 7 punti alla media nazionale.