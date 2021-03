Dall’atelier di vesti sacre ai profumi ispirati alla vita: la creatività secondo Filippo Sorcinelli In 20 anni di attività ha vestito papi e cardinali, e la ricerca spirituale ispira anche le sue fragranze: i progetti dell’imprenditore e artista non si fermano qui. A partire dal primo negozio a Roma di Chiara Beghelli

Filippo Sorcinelli al lavoro nel suo atelier di couture ecclesiastica Lavs

Gli abiti sono dei codici, che popolano non solo passerelle, vetrine o strade. Pochi secoli dopo l’inizio dell’era cristiana, Clemente d’Alessandria e San Gerolamo predicavano la necessità che i sacerdoti vestissero abiti speciali, per distinguersi e per richiamare in terra lo splendore del regno dei cieli. Abiti speciali che hanno fatto la storia della Chiesa cattolica, precisamente codificati per grado e liturgia, a volte così preziosi da diventare oggetti d’arte come calici, ostensori e reliquiari. Creazioni preziose dall’anima couture, come ha raccontato efficacemente la mostra Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, che nel 2018 portò nel giro di cinque mesi 1 milione e 659mila visitatori al Costume Institute del Metropolitan Museum di New York.

Una creazione atelier Lavs

Filippo Sorcinelli, nato 45 anni fa nel borgo di Mondolfo, in provincia di Pesaro Urbino, ha fatto della couture ecclesiastica il suo mestiere. Esattamente vent’anni fa ha fondato il suo atelier Lavs (acronimo di Laboratorio Atelier Vesti Sacre, ma che si legge “Laus”, come lode in latino), dove crea vesti sacre per i ministri della Chiesa cattolica di tutto il mondo: «Tornavo da Roma, dove studiavo al Pontificio Istituto di Musica Sacra, e un mio amico che non sentivo da tempo mi chiamò per dirmi che sei mesi dopo avrebbe professato i voti - racconta -. Gli dissi di non preparare nulla e chiamai le mie zie e mia sorella che hanno un piccolo laboratorio di sartoria a Mondolfo. La veste fu un numero zero. Il modello “uno” è stata una mitra vescovile che feci per l’allora vescovo di Pesaro, Angelo Bagnasco. Piacque molto e da allora siamo diventati una piccola azienda».

Oggi Lavs ha sede a Santarcangelo di Romagna, dove nascono creazioni apprezzate in tutto il mondo e che hanno vestito anche i papi Benedetto XVI e Francesco. Nell’atelier lavorano sette persone, «tutte molto giovani, con una formazione soprattutto nella storia dell’arte, che seguo personalmente - spiega Sorcinelli -. Facciamo quasi tutto su misura, su committenza. Un paramento non appartiene a una persona, ma a una chiesa, fa parte del suo patrimonio artistico. Alcune delle nostre creazioni sono già entrate in musei. Abbiamo avuto anche l’onore di riprodurre i paramenti di Celestino V, in occasione della Ricognizione delle sue spoglie a L'Aquila».

I vent’anni dalla sua fondazione Lavs li celebrerà anche aprendo il suo primo punto vendita in aprile: sarà a Roma, nella zona di Borgo Vittorio, a pochi passi dal Vaticano. Ma in questi vent’anni Sorcinelli si è cimentato anche in altri campi, derivazioni di quello di origine: le scatole che contengono le creazioni di Lavs sono accompagnate, infatti, da un profumo.

«Nel 2014 abbiamo lanciato la nostra linea di profumi Unum - spiega -. Avevo voglia di completare l’esperienza sensoriale che si aveva quando si apriva la scatola di un paramento. Ho creato dunque la prima fragranza, Lavs, che ha avuto molto successo ed è tuttora il bestseller della nostra collezione, che comprende 27 fragranze: un anno dopo il suo lancio il Financial Times l’aveva già eletta a migliore profumo a base di incenso».