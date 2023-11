Dall’aurora boreale alla scoperta della natura artica cinque esperienze per immergersi nella Lapponia

La residenza ufficiale di Babbo Natale a Rovaniemi, i laghi e gli arcipelaghi: sono gli aspetti più conosciuti di un viaggio in Finlandia, il Paese considerato “più felice del mondo e con l’aria più pulita”. Una meta che rientra nella sfera degli interessi di quei turisti sempre più interessati a rendere sostenibili e responsabili i loro viaggi in giro per il mondo. Qui, dove il rispetto della natura è centrale in ogni attività quotidiana, si può vivere una vacanza eco-friendly e allo stesso tempo dinamica. Le soluzioni preferite dai finlandesi includono grandi dosi di adrenalina. Dalle avventure sotto il sole che non tramonta mai a percorsi in bicicletta immersi nella natura lappone, senza trascurare il relax e la connessione con la natura. Ecco cinque esperienze per entrare in contatto con l’essenza del Paese.

