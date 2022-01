Dall’Austria alla Francia, strategie opposte in Europa per frenare i contagi Omicron

Ascolta la versione audio dell'articolo

Paesi europei in ordine sparso nella partita per il contenimento dei contagi Covid. Con soluzioni ad ampio spettro, spesso diametralmente opposte su aperture e chiusure. Se infatti in Austria il parlamento, primo in Ue, ha approvato l’obbligo di immunizzazione per gli adulti dal 4 febbraio (in attesa che scattino le nuove regole Vienna ha prorogato di dieci giorni il lockdown), la Francia mette in campo una strategia a metà tra una stretta e un alleggerimento delle misure messe in campo.

Da una parte infatti adotterà dal 24 gennaio il il “pass vaccinale” francese, equivalente al super green pass italiano, che prenderà il posto del “pass sanitario”, che poteva essere attivato anche senza vaccinazione ma con un tampone negativo. Dall’altra avvia un percorso di uscita dalla fase d’emergenza che inizierà il 2 febbraio, e che passerà tra le altre cose attraverso la rinuncia all’obbligo di mascherina all’aperto e al telelavoro. Verranno meno anche i limiti di pubblico negli stadi e nelle sale di spettacolo. Intanto in Italia il Governo ha dato il via libera a un decreto per disciplinare l’accesso agli esercizi commerciali: dal primo febbraio non si potrà accedere alle poste o dal tabaccaio senza Green pass.

In Irlanda si torna al pub senza green pass

Nella direzione di un allentamento della stretta va anche l’Irlanda, che si accoda al vicino Regno Unito e con un colpo di spugna elimina a partire da sabato 22 gennaio quasi tutte le restrizioni anti-Covid introdotte per far fronte alla variante Omicron, il cui picco è stato superato. Il che significa che già in questo fine settimana nei pub e ristoranti irlandesi si torna alla normalità e ai clienti non verrà più chiesto il green pass. Vengono inoltre eliminati l’indicazione al distanziamento sociale e i limiti di spettatori agli eventi all’aperto e al chiuso. Da lunedì cessa anche l’indicazione allo smart working e ci sarà un graduale ritorno ai posti di lavoro. Resta l’obbligo di indossare le mascherine almeno fino alla fine di febbraio e per i viaggi internazionali sarà ancora richiesto il green pass, come del resto rimane l’autoisolamento per le persone sintomatiche.

La strategia svedese

La Svezia allenterà le regole della quarantena per il Covid per evitare che l’ondata di contagi alimentata da Omicron porti ad una paralisi sociale. I positivi o coloro che vivono con un positivo dovranno isolarsi per 5 giorni e non più 7, ed alcune categorie, come chi lavora nell’assistenza sanitaria e nella polizia, non dovranno mettersi in quarantena anche se in contatto con positivi.

Non solo Ue: nel Regno Unito mascherine non più obbligatorie nelle scuole

A Londra venerdì 21 gennaio è scattato il ritorno al piano A, come stabilito dal governo britannico, che prevede nella prima fase la revoca delle restrizioni anti Covid riguardanti l’indicazione allo smart working laddove possibile e l’obbligo delle mascherine nelle scuole. Misure che non sono quindi più in vigore in Inghilterra, come sta avvenendo in modi e tempi decisi a livello locale nelle altre nazioni del Regno Unito, solitamente allineate in materia pandemica a quanto viene deciso da Londra. La seconda tappa dell’addio al piano B scatta a partire dal 27 gennaio: in quel caso verrà eliminato l’obbligo legale delle mascherine nei luoghi pubblici e il mini green pass previsto per i soli accessi a discoteche o eventi collettivi di massa.