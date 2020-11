Dall’auto all’energia, ecco le industrie manifatturiere che offrono lavoro Ecco gli annunci selezionati per una carriera fra i marchi dei tre settori. Opportunità dalle vendite alla progettazione, in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie

(IMAGOECONOMICA)

L’industria ha ormai da anni imboccato la strada dell’innovazione e della tecnologia e sotto la dicitura 4.0 si registrano percorsi che accrescono a consolidano la competitività delle imprese italiane del settore. Il che necessita anche un cambio di pelle in materia di competenze richieste per le nuove posizioni per cui si cercano nuovi addetti. Fondamentale quindi comprendere le linee di tendenze tra le domande di personale, attraverso gli annunci pubblicati in rete delle singole aziende. Le informazioni che seguono sono state raccolte lunedì 23 novembre. Sei alla ricerca di opportunità in altri settori? Scopri tutte le posizioni aperte sulla pagina delle Offerte di Lavoro su LinkedIn e segui l'hashtag dedicato #QuiTroviLavoro.

Ferrari cerca un/una internal communications manager;

Fincantieri vuole integrare il proprio personale con specialisti piattaforme e esperti di maritime cyber security;

Brembo assume, tra gli altri, responsabili di sicurezza e ambiente dello stabilimento e di progettazione di tecnologie di lavorazione;

ABB ha 62 posizioni aperte, tra le quali alcune come global product specialist, project manager e R&D senior power electronic engineer;