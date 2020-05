Dall’autocertificazione ai prestiti: come cambia il decreto liquidità

(Luciano Mortula-LGM - stock.adobe.com)

Limitazione della responsabilità d'impresa per gli infortuni Covid, autocertificazioni per accelerare le procedure, ampliamento dei beneficiari, allungamento dei tempi per la restituzione dei prestiti. Sono alcune delle novità del decreto liquidità su cui si è concentrato il lavoro delle commissioni Finanze e Attività produttive. Il testo, su cui ieri il governo ha chiesto la fiducia, sarà votato oggi (alle 16.30 le dichiarazioni di voto, alle 18 la chiama per appello nominale), in vista del primo via libera di Montecitorio previsto per domani. Nelle intenzioni del governo - che punta a una ratifica rapida al Senato per far entrare in vigore in fretta le novità - non dovrebbe più cambiare.