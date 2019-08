Dai pieni poteri al crocifisso, tutte le accuse di Conte a Salvini È un rosario di accuse quello riservato dal premier Giuseppe Conte nel suo intervento al Senato nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini, reo di aver agito «per motivi personali e di partito» di Andrea Gagliardi

Autoritario, privo di cultura costituzionale e irrispettoso delle regole. È un rosario di accuse quello sgranato e riservato dal premier Giuseppe Conte nel suo intervento al Senato nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini, reo di aver agito «per motivi personali e di partito». Il titolare del Viminale è stigmatizzato come responsabile dell’apertura della crisi di governo con la mozione di sfiducia presentata dalla Lega e annessa richiesta di immediata calendarizzazione. Quanto alle vere ragioni della spina staccata all’esecutivo Conte spiega: «La verità è che all’indomani del voto europeo, Salvini ha posto in essere un’operazione di distacco e pretesto per lasciare il governo».

La carenza di cultura costituzionale

Nel mirino del premier finiscono «i comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal ministro dell’Interno» che «rivelano scarsa responsabilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale». E ancora: «Se tu avessi mostrato cultura delle regole - spiega Conte - l’intera azione di governo ne avrebbe tratto giovamento». Il riferimento è a «molti episodi che riservatamente e pubblicamente ti ho fatto notare, come ad esempio ti avevo detto di indicarmi i delegati della Lega per i lavori per approntare la finanziaria ma ho atteso due mesi». Nonché «le critiche periodicamente avanzate nei confronti di alcuni ministri del governo minando la compattezza dell’esecutivo». E il fatto di aver convocato al Viminale le parti sociali in maniera autonoma rischiando di dare anche in questo caso un’immagine divisa del governo.

No alle vie autoritarie

Citando i pieni poteri rivendicati da Salvini e l’invocazione delle piazze a suo sostegno, Conte parla di «concezione preoccupante». E aggiunge: «non abbiamo bisogno di persone e uomini con pieni poteri, ma che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità». «Le crisi di governo, nel nostro ordinamento, non si affrontano e regolano nelle piazze - spiega - ma nel Parlamento. In secondo luogo, il principio dei pesi e contrappesi è fondamentale perché sia garantito l’equilibrio del nostro sistema e siano precluse vie autoritarie».