Dall’avvio degli investimenti all’energia, lo stato dell’arte sulle raccomandazioni Ue

Il governo insiste nel doppio messaggio che sta lanciando ormai da tre mesi alla propria maggioranza: 1) l’attuazione del Pnrr è fondamentale e non bisogna distrarsi rispetto agli obiettivi fissati per il 2022 con Bruxelles; 2) le riforme sono fondamentali, il collante che tiene in piedi l’esecutivo. Nel racconto nazionale, le due cose coincidono in questa fase politica. Ma a Bruxelles si affaccia una sensibilità differente e sta nascosta nelle raccomandazioni approvate ieri. A Roma lo sanno: oltre alle riforme, c’è anche da fare l’avvio degli investimenti previsti dal Pnrr.

2/9 Menu