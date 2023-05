Dall’educazione finanziaria all’inclusione, passando per la sostenibilità e la previdenza

Per il tema inclusione e diversity è ormai un argomento sempre più presente in tutti gli ambiti e quindi anche nell’asset management. Per trattare questo tema è previsto uno spettacolo teatrale sulla leadership femminile che aprirà la conferenza “Non è solo una messa in scena: leadership al femminile tra teatro, storia e realtà”. Gli addetti ai lavori dibatteranno degli impegni dell’industria sul fronte della diversity, dei risultati raggiunti e della strada ancora da percorrere.

Ultimo ma non ultimo il tema digitalizzazione e innovazione, che costituisce una delle sfide più importanti per l’industria del risparmio gestito. Per questo il Salone ospiterà uno studio elaborato dai tavoli di lavoro istituiti dal Comitato Digital Finance (ComDigit) dell’associazione per analizzare i potenziali impatti dell’introduzione della tecnologia sul settore e in particolare sull’emissione, la registrazione e la circolazione in forma digitale di quote o azioni di Oicr. Nel corso di una conferenza dedicata, dal titolo “Il Futuro è digital: tecnologie decentralizzate e risparmio gestito” esperti, rappresentanti delle istituzioni e addetti ai lavori discuteranno sugli ultimi sviluppi normativi in materia di finanza digitale.

