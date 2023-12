Dall’elettrificazione industriale passa la strategia per combattere il cambiamento climatico

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’elettrificazione industriale è il processo di sostituzione delle tecnologie e dei servizi alimentati a combustibili fossili con soluzioni che impiegano elettricità da fonti rinnovabili per contribuire a ridurre le emissioni di CO2. È un progetto sfidante alla luce dell’ultimo rapporto Ipcc: senza un cambiamento di rotta degli approcci energetici è probabile che nei prossimi decenni si superi l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto all’epoca preindustriale. E l’industria globale, secondo AIE, da sola produce un quarto di tutte le emissioni globali.



Il primo passo per raggiungere questo obiettivo è quello di implementare ulteriormente la digitalizzazione: dall’automazione dei processi alla simulazione di scenari di produzione e alla formazione del personale in remoto. Le aziende possono anche aumentare l’efficienza end-to-end utilizzando le tecnologie digitali per analizzare più efficacemente i dati operativi e ridurre gli sprechi. Uno studio pubblicato da Reuters mostra che negli impianti industriali fino a circa due terzi dell’energia vanno persi prima dell’uso previsto.



Ma l’elettricità rappresenta oggi solo il 25% del mix energetico europeo e, su scala globale, solo il 21% dell’energia dell’industria. La Commissione europea punta a “elettrificare” almeno il 30% della domanda finale di energia entro il 2030 e almeno il 57% entro il 2050.



Il mercato globale dell’elettrificazione industriale è guidato dalla pressione crescente delle normative ambientali. Le tecnologie sono già disponibili o in fase di sviluppo: è possibile utilizzare motori elettrici al posto delle turbine a vapore, pompe di calore al posto di ribollitori o condensatori, o riscaldamento elettrico al posto del vapore o del calore alimentato da combustibili fossili. Una pompa di calore industriale, ad esempio, può ridurre l’intensità energetica per la produzione di vapore fino al 90%. E l’ambiente industriale può essere digitalizzato, connesso e integrato in sistemi software di gestione dell’energia per aiutare a misurare e controllare i carichi elettrici ad alta intensità energetica, riducendo al contempo le emissioni di CO2.



Date le sue dimensioni, l’industria ha la responsabilità di essere leader nel cambiamento della domanda dando priorità all’elettrificazione dei processi, all’ammodernamento delle infrastrutture, alla riduzione degli sprechi energetici.



È proprio la sfida dell’elettrificazione industriale ad avvicinare Crespellano (Bologna) e Maranello (Modena) più dei 30 km che separano le due cittadine emiliane dove sorgono gli stabilimenti, rispettivamente, di Philip Morris e Ferrari, partner strategici dal 1973, e pronti per un nuovo capitolo del loro storico rapporto nel segno dell’open innovation.



Ferrari E-Lab, in collaborazione con Philip Morris, metterà infatti a sistema le competenze delle due aziende per esplorare nuove tecnologie a supporto della decarbonizzazione dei rispettivi stabilimenti produttivi. Nello specifico, la partnership ha l’obiettivo di valutare soluzioni che contribuiscano all’elettrificazione industriale nella generazione, stoccaggio e trasformazione di energia rinnovabile, con un primo studio sulla fattibilità delle tecnologie di stoccaggio dell’energia a lunga durata previsto entro il terzo trimestre del 2024.



Philip Morris è impegnata a diventare un’azienda che ha un impatto netto positivo sulla società, trasformando l’intera catena del valore e sviluppando strategie in grado di affrontare con successo i temi ambientali, come già avviene nei processi produttivi degli stabilimenti di Crespellano, dove il 100% dell’energia elettrica utilizzata proviene da fonti rinnovabili. L’azienda, infatti, oltre ad acquistare energia verde certificata, autoproduce energia tramite il suo impianto fotovoltaico, il più grande del Gruppo a livello globale. Con un’estensione di 30.000 m2, installati sul 75% della superficie utilizzabile, il parco fotovoltaico produce il 10% dell’energia necessaria al funzionamento dello stabilimento.