Dall’Emilia-Romagna al Lazio, chi sequenzia il 100% dei tamponi positivi per scovare la variante Delta

La variante Delta fa paura e le regioni accelerano sul sequenziamento. Perché scovarla in anticipo (ora che i casi totali di contagio sono bassi) è l’arma più potente per poterla disinnescare. E così, dal Lazio all’Emilia Romagna. comincia ad aumentare il numero delle regioni che decidono di sequenziare il 100% dei tamponi risultati positivi.

Lazio, da lunedì 28 luglio sequenziamento a tappeto

Il Lazio parte oggi, 28 giugno, con il sequenziamento del 100% dei casi positivi. L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha annunciato che è stata messa in piedi una vera e propria task force che migliorerà ulteriormente l'attività di tracing.

Emilia, da una settimana sequenziati tutti i tamponi positivi

In Emilia Romagna il sequenziamento al 100% è iniziato già la scorsa settimana: anche grazie al basso numero di contagi, tutti i casi di positività al virus in regione vengono sequenziati. “Abbiamo sempre fatto una attività di sequenziamento settimanale, casuale, sui casi positivi secondo quanto previsto dalle indicazioni dell’Istituto superiore di sanità - ha annunciato l’assessore alla Salute Raffaele Donini -. Ora, invece, visto anche il numero ridotto di nuovi contagiati giornalieri, il sequenziamento viene ulteriormente incrementato e fatto su tutti i nuovi casi positivi registrati”. Grazie a questa attività di analisi più approfondita, da questa settimana sarà possibile fare una valutazione più approfondita sul reale impatto della variante Delta sul territorio. Nei giorni scorsi in particolare un focolaio era emerso, con 25 casi, nel Piacentino, subito contenuto.

Lombardia, sequenziati tutti i tamponi dopo il focolaio nella logistica

Dai dati finora raccolti a giugno sulle varianti del Covid, in Lombardia prevale quella inglese (64% del totale delle varianti), seguita dall’indiana (la Delta 3,2%, la Kappa 0,8%), dalla brasiliana (1%) e dalla sudafricana (2%). “Abbiamo deciso in questo periodo in cui abbiamo pochi contagi di sequenziare tutti i positivi per tenere sotto controllo le varianti - dice la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti -. Il quadro presenta numeri più alti rispetto alla settimana scorsa perché li abbiamo sequenziati tutti e questo innalza i numeri rispetto alle varianti”. Le parole di Letizia Moratti sono arrivate la scorsa settimana dopo la scoperta di un focolaio di variante Delta tra i lavoratori della logistica e i loro contatti stretti tra le province di Piacenza, Cremona e Lodi. Dal 15 giugno per sei giorni l’Ausl di Piacenza ha sequenziato, individuato e isolato 25 casi della mutazione scoperta in India, dominante in Inghilterra e in espansione in altri Paesi. Stando a quanto accertato, nessuno dei coinvolti era vaccinato.

Puglia, sequenziati 60 tamponi a settimana scelti a caso

Per impedire che le varianti possano innescare nuovi contagi la Regione Puglia, attraverso una circolare firmata dall’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco e dal direttore di dipartimento Vito Montanaro, ha fornito alle Asl nuove indicazioni. Ad esempio, per “interrompere le catene di contagio” bisognerà identificare “precocemente i nuovi casi tra i contatti stretti mediante test molecolare a 72 ore dall’ultimo contatto con il caso indice, procedendo secondo un modello a cerchi concentrici”. Non solo, le nuove misure di sicurezza prevedono che le Asl inviino ai laboratori del Policlinico di Bari e dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata 60 tamponi a settimana, scelti a caso, per effettuare il sequenziamento. Dovranno essere analizzati anche i tamponi risultati positivi di persone ricoverate e completamente vaccinate. Infine, chi è venuto a contatto con una persona risultata positiva ad una variante anche se non è stata contagiata dovrà essere invitata a vaccinarsi, qualora non lo avesse già fatto.