Dall’Emilia alla Sicilia, allerta maltempo e disagi in tutta Italia

Non si attenua l’ondata di maltempo che da giorni interessa l'Italia a causa della ciclone di aria fredda “Minerva” proveniente dalla Tunisia che interesserà la penisola almeno fino alla fine della settimana. In Emilia Romagna, in particolare, continua la situazione di emergenza, con una nuova allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico dopo quella già disposta lo scorso finesettimana dalla Protezione civile quando si sono registrati danni per un miliardo di euro. La mappa dell’allerta della Protezione civile per oggi, martedì 16 maggio, comprende anche quella di colore arancione nelle Marche, in Sicilia e in Campania. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Con gran parte dell’Emilia Romagna di nuovo in allerta rossa per rischio esondazioni e smottamenti, sorvegliata speciale sono Rimini e Ravenna, dove le scuole saranno chiuse. A disporre le misure precauzionali e di monitoraggio sono state l’Arpae e la Protezione civile regionale. Attenzione particolare, dunque, per la Romagna, il Bolognese, la pianura modenese, la collina e la montagna dell’Emilia centrale. Nelle stesse ore, sarà allerta gialla, anche per il vento, nelle altre zone del territorio emiliano-romagnolo e per il mare mosso nelle zone costiere che potrebbe essere di ostacolo al deflusso delle piene di fiumi e torrenti. Si attende, con preoccupazione, un cumulo di acqua che nelle 48 ore potrebbe raggiungere il valore complessivo di 150 millimetri di pioggia. Sono previsti fino a 100 millimetri sui rilievi romagnoli; interessati anche l’Appennino nella fascia collinare della zona bolognese, forlivese-cesenate, ravennate e modenese, con valori tra i 60 e i 70 millimetri d’acqua in media areale. Quantitativi inferiori, invece, nel reggiano. Le precipitazioni continueranno fino al 17 maggio.

Scuole chiuse in Emilia Romagna, smart working consigliato

L’allarme maltempo si è concentrato in particolare su Rimini. Per la città è stata emessa un’allerta meteo rossa per criticità idraulica e idrogeologica e un’allerta gialla per criticità del vento, stato del mare e costiera, a causa di una perturbazione particolarmente intensa che, da questa notte, dovrebbe durare fino a tutta la giornata di oggi, mercoledì 16 maggio, con picchi elevati di piovosità e con condizioni del mare difficili, che non faciliteranno lo scarico dei percorsi fluviali.

Per ragioni di prudenza, i sindaci emiliani guidati dal primo cittadino di Bologna Matteo Lepore hanno disposto l'attività didattica nelle scuole della regione e raccomandato lo smart working, invitando i cittadini a spostarsi il meno possibile nel corso della giornata del 16 maggio. “Sull’area metropolitana, particolare preoccupazione destano le aree già colpite la settimana scorsa, in particolare per la condizione di saturazione dei terreni - ha sottolineato il sindaco Lepore annunciando la chiusura delle scuole: “Chiedo a tutti di collaborare, in particolare alle aziende di essere comprensive e di adattarsi alle esigenze dei propri dipendenti in questa condizione di particolare necessità”.

Marche, hinterland Senigalliese in allarme

Oggi scuole chiuse anche a Pesaro e a Senigallia (Ancona), pesantemente colpita dall’alluvione del 15 settembre scorso che causò 13 morti (una donna è ancora dispersa), dopo l’avviso di preallarme meteo diramato dalla Protezione civile regionale. Anche i sindaci dei Comuni di Castelleone di Suasa, Corinaldo e Ostra Vetere, nell’hinterland senigalliese, “con ordinanza sindacale, stanno predisponendo la chiusura di tutti plessi dell’istituto Comprensivo Corinaldo per allerta meteo per la giornata del 16 maggio. Tutte le attività didattiche (comprese gite e visite di istruzioni) e amministrative sono sospese. Gite e visite di istruzione saranno recuperate non appena possibile”. Sul proprio profilo Facebook, il Comune di Barbara, sempre nel Senigalliese, “raccomanda la massima attenzione e prudenza nei transiti in prossimità dei ponti sul fiume Nevola , Misa e ponte di “Bombo” anche per eventuali smottamenti/frane”.